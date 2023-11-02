Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman? Halka arz tarihleri paylaşıldı

Tureks Turunç Madencilik geçtiğimiz günlerde SPK'ya (Sermaye Piyasası Kurulu) halka arz başvurusunda bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaretin pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı.
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arz başvurusunun kabul edilmesinin ardından ayrıntılar belli oldu.
HALKA ARZ TARİHLERİ
Halka arz için talep toplama süresi 2 gün olarak belirlendi. Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri 2-3 Kasım 2023 olarak açıklandı.
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