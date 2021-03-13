Turizm çalışanları için aşı kayıtları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için çalışmaların başladığı bildirildi.



Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, kayıtların "https://turizmpersoneli.tga.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı kaydedildi.

KİMLERİ KAPSIYOR?



Turizm sezonunun açılmasını takiben ülkemizdeki turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla, ilk etapta uygulamaya dahil edilen kurumlar şöyle sıralandı:



“Güvenli turizm sertifikalı, bakanlık veya belediyelerden belgeli konaklama tesisleri, güvenli turizm sertifikalı ve bakanlık belgeli yeme-içme tesisleri, seyahat acenteleri, turizm taşıma belgeli ve güvenli turizm sertifikalı araçlar (her araç için iki şoför) ve profesyonel tur rehberleri."

