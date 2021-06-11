Turizm liderleri Bodrum'da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi, yerli ve yabancı önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bugün itibarıyla 10 binin üzerinde sertifikalı turizm alanı var. 5 binin üzerinde otelimiz sertifika almış durumda. Bunu kalıcı hale getireceği. Covid-19'dan kurtulsak bile dünya eski dünya olmayacak. Turizm, tatil yapma alışkanlıkları değişecek" dedi.

Sertifika programı sayesinde sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağladıklarını dile getiren Alpaslan, otellerden havalimanları ve seyahat acentalarına kadar sertifika programını uyguladıklarını söyledi.



Salgın sürecinde insanların tatil yapmanın, gezmenin önemini tekrar gördüğünü anlatan Alpaslan, "Salgının belirli düzeye inmesiyle turizmde hareketlilik yoğun olarak devam edecek. Bu yeni döneme ilişkin gerek ülke gerek turizm yatırımcıları olarak önlemlerimizi almalıyız" diye konuştu.



"TURİZMDE ÇIKIŞ YOLU AŞILAMA ORANININ ARTMASINA BAĞLI"

Toplantıya video konferans yoluyla katılan Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Türkiye’nin de yoğun bir şekilde yürüttüğü aşı seferberliğinin önemine değinerek pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin çıkışı olarak aşının yaygınlaşmasını gösterdi.



Blair, bunun yanı sıra küresel ticarette ve turizmde büyük kayıplar yaşandığını, turizmde çalışanların işlerinden olduğunu kaydederek, önemli kayıplardan birisinin de "turizmin durması nedeniyle ülkeler arasındaki uluslararası iletişimin kopması" olduğunu anlattı.



Blair, turizm sektörü için neler yapılması gerektiğini ele almanın tam zamanı olduğunu belirterek, "Covid-19 sürecinde tüm dünya gibi turizm sektörünün de en önemli çıkış yolu aşılanma oranlarının küresel ölçekte artmasından geçiyor" ifadesine vurgu yaptı.



Test ve aşı durumunu gösteren seyahat kartı konusunda ortak kurallar üzerinde anlaşılmasının önemine dikkati çeken Blair, turizmin yeniden başlaması için "sektör çalışanlarına yapılan aşıların doğrulanabileceği bir sisteme" ihtiyaç olduğunu bildirdi.



"BODRUM, YABANCI DİJİTAL GÖÇEBELER İÇİN İDEAL BİR YER"



Programın ev sahipliğini yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Covid-19 sonrası turizm endüstrisinde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci başladığını, bu süreçlerden en çok göze çarpanının ise dijital göç olduğunu bildirdi.



Aras, artık insanların bulundukları bölgenin dışına çıkarak iş ve sosyal hayatını buradan dijital kolaylıklarla sürdürdüğünü kaydederek, dünya genelindeki 17 milyon dijital göçebenin Singapur, Bali, Budapeşte ve Prag gibi şehirlerde kaldığını söyledi.



Bodrum nüfusunun da salgın döneminde 3'e katlandığını anımsatan Aras, "Bodrum olarak hedefimizde yabancı dijital göçebeler de var. Güvenli tatilin merkezi Bodrum, bu göçebeleri ağırlamak için hazır" dedi.



HEDEF 12 AY TURİZM, 2,5 MİLYON TURİST



Ahmet Aras, hava ve deniz ambulansı, tam teçhizatlı hastaneleri, yeterli yatak kapasitesi, gelişmiş altyapısı ve seyahat güvencesi sayesinde imkanlarını geliştiren Bodrum'un yılın her vaktinde turizme ev sahipliği yapma potansiyelini yükselttiğini söyledi.



Aras, "Bodrum'da turizmi 12 aya yaymayı, bu sayede 2,5 milyon turiste ve 5 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyoruz. bu amaç için çalışıyoruz" diye konuştu.



"BODRUM'U DÜNYANIN MAVİ DAVOS'U HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"



Bodrum'un Avrupa ve dünya turizm liginde tüm değerleriyle daha fazla saygı duyulmayı hak ettiğini vurgulayan Aras, şunları söyledi;



"Bodrum'u örnek bir marka şehir haline getirmek istiyoruz. Küresel yerelleşme dediğimiz glokalizasyonun merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.

Bodrum dünyanın ilgisini çekiyor ve her geçen gün bu ilgi artıyor. Uluslararası ekonomi ve turizm forumlarına ev sahipliği yapıyor. Belli başlı kongre ve liman organizasyonları burada gerçekleşiyor. Bu potansiyeli sayesinde ciddi döviz geliri sağlanıyor. Uluslararası boyutuyla Bodrum'u genişletmek ve kentteki çekim unsurlarını çeşitlendirmek istiyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcıları ve turistleri buraya çekmeyi arzuluyoruz."



Ahmet Aras, "Bodrum'u dünyanın Mavi Davos'u haline getirmek istiyoruz ve bugün bu amaçla Dünya Turizm Forumu'na ev sahipliği yapıyoruz."

