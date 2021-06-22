Turizm sektörü bu sezon 20 milyon turist bandını aşmayı hedefliyor

Güvenli otel sertifikası uygulaması ve aşılama performansıyla yurt dışına Türkiye'nin güvenli olduğunun gösterildiğini ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Bugün itibarıyla Rusya'dan uçuşlar başladı. Antalya doluluk oranına ulaştığı taktirde diğer destinasyon merkezilerine kaymalar olacak. Bu da tüm Türkiye'de ekonomik olarak eşit bir dağılımı ve pazardan daha fazla pay almamızı sağlayacak" dedi.

Hava trafiğinin ilk günden yüzde 30 arttığını söyleyen İşler, "Geçen sene 16 milyon turist geldi, biz bu sene 20 milyon bandını aşacağımıza inanıyoruz. Rusya'dan geçen sene 2 milyon turist gelmişti, bu sene 3 milyon bekliyoruz" diye konuştu.



"BİR MÜJDE DAHA ALDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizm sektörüne yönelik katma değer vergisi indirimi desteğinde sürenin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladığına değinen İşler, "Bu, turizmciler için nisan, mayıs, hazirandaki yaralarını sarmak için destek olacak. Rusya'nın haberinden sonra ikinci müjdeli haber KDV idi" dedi.

"SEZON UZAYACAK"



İngiltere'nin de Rusya gibi Türkiye'nin salgında sahada yakaladığı başarı ve tedbirleri göz ardı etmeyerek 21 Temmuz'dan önce uçuş yasağını kaldıracağına inandığını dile getiren İşler, iklimlerdeki değişiklik ve sahadaki talep nedeniyle bu sene sezonun uzayacağını değerlendirdiklerini kaydetti.

"Kasım aralıkta iklim koşulları ve Türkiye'nin ekonomik tatil sunmasından dolayı yabancı turistler sezonu aralık ayına kadar uzatacak olduğunu belirten İşler, "Normalde kasımın ortalarına kadar gelen sezon bu sene ocağa kadar gidecek gibi gözüküyor. Belki de yılbaşını bile hep birlikte geçirebiliriz" diye konuştu.