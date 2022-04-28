Turizm yatırımcılarının dev buluşması: TIF 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren ve 130 milyon kişilik istihdam sağlayan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye’nin yatırımlarını öne çıkarmaya yönelik çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. Bu çalışmaların en önemli uzantılarından birisi 16 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Mandarin Hotel’de gerçekleştirilecek olan Tourism Investment Forum.

Turizme yön veren fikir önderleri, uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar ve fonlar, yerli/yabancı otel ve turizm tesisleri yatırımcıları ve işletmecileri, uluslararası zincir ve markaların yöneticileri, finans, hukuk ve proje geliştirme danışmanları, gayrimenkul geliştirme şirketleri, kruvaziyer limanları, marinalar, hava yolları, yenilikçi ve teknolojik oyun kurucuları ve yeni nesil yatırımcılar, online seyahat acenteleri, tur operatörleri, kamu kuruluşları katılımıyla dev bir organizasyon olan Tourism Investment Forum (TIF) destekçileriyle hem Türk hem de dünya turizmine şekil verecek bir organizasyon olma hedefi taşıyor.



TIF 2022, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TTYD’nin üyesi bulunduğu Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığında gerçekleşiyor.

TURİZM YATIRIMLARINDA TRENDLERİ BELİRLEYECEK



Pandemi sonrası yatırım trendleri, Konaklamanın (D)evrimi, Turizmde Lüksün Evrimi : Gayrimenkulün Dönüşümü, Turizm ve GYO yatırımlarının finansmanı, Sermayeye erişim: Yatırım fırsatları, Mega şehirler endeksi, Sağlık ve zindelik turizmi gibi pek çok konu başlığının yerli ve yabancı üst düzey konuşmacılar tarafından tartışılacağı TIF 2022’ye 350 yerli ve yabancı yatırımcının katılımı bekleniyor.



BAŞKAN NARİN: YATIRIM DEVLERİNİN BULUŞMASI OLACAK



TTYD Başkanı Oya Narin, “Uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, Türkiye’nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getirerek, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçladığımız TIF 2022 aynı zamanda bölgenin turizm yatırımları açısından tek B2B platformudur. Bu platformun yıllar içerisinde daha da gelişmesini hedeflemekteyiz”dedi.



Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen bir önceki TIF organizasyonunda 450 üst düzey katılım oldu.