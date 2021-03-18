Turizmcinin gözü 12 Nisan'da: Sektörde beklenti büyük

Tuğba Öztürk/ntv.com.tr

Tüm dünyada 2020, salgın gölgesinde geçerken etkileri yeni yılda da sürüyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm zor geçen yılın ardından gözünü yeni sezona dikti.

Güvenli Turizm Sertifikasyonu'na ek olarak aşılama çalışmalarıyla Türkiye turizmine bu yılın 'ilaç' olması bekleniyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon dolara geriledi.



Turizm geliri bir önceki yıl 34 milyar 520 milyon dolar olarak kayda geçmişti. Bu rakamlar ışığıında Türk turizmi geçen sezon 22 milyar doların üzerinde kayıp yaşadı.

Peki, Türkiye'deki turizmciye 2021 yazı nasıl etki edecek? Yetkililer sektördeki son tabloyu ntv.com.tr'ye anlattı.



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bülbüloğlu, nisan ayında Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden Türkiye sahillerine yönelik bir hareketlenme beklediklerini söyledi.

Bülbüloğlu, başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde uygulanan seyahat yasakları nedeniyle turistlerin rezervasyon yaptırma noktasında zorlandıklarını ancak bu durumun da nisan ayında kesinlik kazanacağını belirtti.

''YOĞUN TALEP VAR''

İngiliz turistlerin özellikle Ege Bölgesi'ndeki tatil yerlerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bülbüloğlu, ''Şu anda da yoğun talep ve beklenti var. Geçen sene yurt dışına gidemeyen İngilizlerin ciddi bir para birikimleri var. 12 Nisan'da İngiltere'de belli olacak yol haritasının ardından uçuşların başlayacağını ve Türkiye'nin, temmuz ve ağustos ayında geçen senenin oldukça üstünde turist ağırlayacağını düşünüyoruz'' dedi.

Pandemi gölgesinde geçen iki yıllık turizm sezonunda ciddi yaralar aldıklarını vurgulayan Bülbüloğlu'na göre esas toparlanma 2022'de olacak.

''6-7 AYDIR BOŞ BEKLİYORUZ''

Bülbüloğlu, ''Ekim ayında kapanan sezonun ardından biz yaklaşık 6-7 aydır boş bekliyoruz. 2021'de de aşılama gibi durumlar nedeniyle dalgalı bir seyir bekliyoruz. Şu andaki duruma göre tahminde bulunmak gerekirse ancak 2022'de bereketli iş yapmaya başlarız'' dedi.

TURİZMCİ 'KAMBURUYLA' SEZONA GİRİYOR

Diana Travel ve Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul'a göre 2020 yılı turizmcinin hatırlamaktan korktuğu bir yıl oldu.



Sadece Antalya özelinde yaklaşık 15 milyon turist ağırlanırken bunun corona virüs etkisiyle geçen sene 3,5 milyona kadar gerilediğini ifade eden Tonbul, bu seneki turizm sezonunun 2020'nin yükünü taşıyacağını belirtti.

Tonbul, ''Yıl geçti ama turizmci üzerinde 2020'nin bıraktığı kamburla bu sezona giriyor'' dedi.



Bu seneki beklentilerine ilişkin konuşan Tonbul, sektörel bazda belirsizlikler yüzünden şu an bir durgunluk yaşandığını söyledi.

Hangi ülke pazarının ne zaman açılacağı yönünde kesin bir açıklama yapılmaması nedeniyle rezervasyonlarda büyük bir artış yaşanmadığını ifade eden Tonbul, ''Şu an bizim turizm sektörümüzü hareketlendirecek ülkeler BDT ülkeleri ve Rusya. Ancak bu ülkelerin tek başına Türk turizmini beslemesi imkansız, ekonominin tabiatına aykırı'' ifadelerini kullandı.



"SEZON GEÇ BAŞLAR VE YOĞUN GEÇER"



Avrupa ülkelerinde seyahat kısıtlamasının ne zaman kalkacağına yönelik resmi bir açıklama olmaması nedeniyle sezonun hazirandan önce başlamasını beklemediklerini söyleyen Tonbul, ''Şu anki koşulları göz önünde bulundurursak ülkemizdeki sezonun haziran ayı gibi başlayarak; temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında yoğun geçeceğini tahmin ediyorum'' bilgisini verdi.



YÜZDE 35-40'LIK KAYIP BEKLENTİSİ



Tonbul, ''Kişi bazlı olarak bakıldığında temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında yapacağımız işle 2019'a oranla yaklaşık yüzde 35-40 arası bir kayıp yaşarız'' dedi.



TÜRKİYE'YE GELECEK TURİST İZNİ BEKLİYOR



Türkiye'de tatil paketi alma konusunda tüketicinin özellikle Almanya gibi refah düzeyi yüksek ülkelerde motive durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Tonbul, şunları kaydetti:



''İngiltere gibi ülkelerden yoğun olarak rezervasyon alabilmemiz için belirli bir netlik kazanmamız gerekiyor. Birkaç hafta önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 17 Mayıs tarihinde seyahat kısıtlamasını kaldıracağına yönelik bir açıklama yaptı fakat bu tarihin de 12 Nisan'da yapılacak yeniden değerlendirme toplantısında belli olacağını söyledi. Bu açıklama bile bir hafta boyunca İngiltere'den muazzam oranda rezervasyon almamıza yetti. Tabii ki sonra da durdu. 12 Nisan'da tarihin netleşmesiyle ben yine bir rezervasyon dalgasI bekliyorum''



''RAKİPLERİN BİR ADIM ÖNÜNDE OLACAĞIZ''



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, turizm çalışanlarının öncelikli aşılanması için başlatılan çalışmaya ilişkin ''Güvenli turizm için rakiplerimizin bir adım önünde olacağız" ifadelerini kullandı.



''MUCİZEVİ BİR İŞ ÇIKARDIK''



Ülkay Atmaca'ya göre 2020 Türk turizmi için tecrübe dolu bir yıldı.



Atmaca, ''Dünyada turizm durmuşken bütün destinasyonlar kapalıyken Güvenli Turizm Sertifikası'yla turizm yapmak hakikaten büyük bir başarıydı. Sayılara ve rakamlara bu koşullarda takılmamak lazım. Biz bu dönemde dünyaya örnek olacak bir yol izledik. Kamu ve özel sektör el ele vererek 2020'de biz mucizevi bir iş çıkardık'' açıklamasını yaptı.



Bu sezona ilişkin yine kamu ve özel sektör birlikte hareket ettiklerini ifade eden Atmaca, seyahat yasaklarının kalkmasını beklediklerini, bu süre zarfında da tüm otellerin salgınla mücadele kapsamında eksiklerini gidererek hazırlandıklarını belirtti.



SON DAKİKA SATIŞLARI BEKLENİYOR



Şu an da rezervasyon aldıklarını ancak bu etkinin diğer yıllara göre iyi olamadığını ifade eden Atmaca, ''Bu yıl sektör biraz son dakika satışlarıyla gidecek gibi görünüyor'' diyerek sözlerine son verdi.

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