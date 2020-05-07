Turizmde dönüş planı: Temmuz ortasında oteller dolar

Coronavirüsle mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı, uçuşların durdurulması gibi birçok önlem devreye alındı. Sınır kapıları kapatıldı, turist hareketi engellendi.

Tüm bu gelişmeler dünyada ilk 10 turizm ülkesi arasında yer alan Türkiye'yi bir hayli etkiledi. Şimdi bu etkiyi azaltmak için bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri harekete geçti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turizm sektörü ile telekonferans yöntemi ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Ersoy, turizmde yoğunluk için temmuz ayını işaret etti. Ersoy, YKS ile LGS sınavlarının haziranda yapılacağını hatırlatarak, iç turizmde doluluğun temmuz ayının ilk haftasında başlayacağını söyledi. Ersoy, "Temmuz ayının ortasında dış turizmde de yoğunluk qov bekliyoruz” dedi. Bakan Ersoy, özellikle İngiltere, Almanya, Rusya ile yakın temas halinde olduklarını, bu üç ülkeden de yoğun şekilde turist gelmesini beklediklerini anlattı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, İngiliz, Alman ve Rus mevkidaşları ile sık sık görüştüklerini, Türkiye'nin pandemi ile mücadelesini ve normalleşme sürecindeki başarısını anlattı. İki bakan sektör temsilcilerine ilk aşamada dış hatlarda 19 ülkede 22 noktaya uçuşların başlayacağını anlattı.

2019'da rekor kırarak 52 milyon turist ağırlayan, 35 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, 2020'de de yeni rekorlar bekliyordu. Ancak dünyayı etkisi altına koronavirüs sonrasında planlar yeniden yapılmaya başladı.

TURİZMDE NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

