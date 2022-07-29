Turizmde rekor beklentisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temmuz ayının turizm için çok iyi geçtiğini söyleyen Ersoy, ağustos ayı rezervasyon verilerinin de çok iyi olduğunu bildirdi.

''37 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZİ YUKARI ÇEKECEĞİZ''

İstanbul ve Ege'nin turizm aktivitesinde 2019'u yakalayacağını öngördüklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın ise yılı geçen senenin çok üzerinde kapatacağını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı, 2019 yılında 34,5 milyar dolar ile turizm rekoru kırıldığını hatırlatarak, "Türkiye tekrar rekor kıracak. Hedefimiz 37 milyar dolar, bunu da yukarı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

