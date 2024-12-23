Turizmin lokomotifi yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ni 2024-2025 sezonunun ilk seferi vesilesiyle Tarihi Ankara Garı’nda düzenlenen törende konuştu. Bakan Uraloğlu, “Kelimenin gerçek anlamıyla da mecazi anlamıyla da hizmete başladığı 2019 yılından bu yana ülkemiz turizm sektörünün lokomotifi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi’ni uğurluyoruz. Bizim için güzel ve önemli bir gün.” ifadelerini kullandı.

Doğu Ekspresi’nin ilk seferine 1949 yılında başladığını anımsatan Uraloğlu, “Doğu Ekspresi hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaşmıştır. 75 yıldır Anadolu'nun kalbinde bir tren düdüğü ile başlayan demir rayların ritmini bizlere duyurmuş, nice özlemlerin ardından kavuşmaların sıcaklığını yüreklerimize taşımıştır. Bu noktada Anadolu'nun kalbinde atan demir rayların huzur veren ritmini bir kez daha duymak için bir araya geldik.” dedi

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin sadece bir tren yolculuğu değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan bir zaman yolculuğu olduğunu kaydetti.

"YENİ BİR ANLAYIŞLA TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'Nİ SEFERE KOYDUK"

Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars hattında 75 yıldır, bin 360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamladığını ifade eden Uraloğlu, “Dünyanın en güzel tren rotalarından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi’ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi’ni sefere koyduk. Şimdi çok daha konforlu bir şekilde Türkiye'mizin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel araçlarından biri olarak yol alıyor.” açıklamasında bulundu.

"10 BİN 500 SEYAHAT TUTKUNUNA HİZMET VERECEĞİZ"

Gençler, doğa tutkunları ve fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği imkânı sağladıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2019 yılında ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Bugün başlayan yeni sezonunda da Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz.”

Uraloğlu, trenin Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saatlik, Kars-Ankara yönünde ise İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacağını da dile getirdi.