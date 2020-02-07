Türk Hava Yolları (THY) ocak ayı istatistiklerini açıkladı

Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayda %80,6’lık doluluk oranına ulaşırken dış hat yolcu sayısında geçen senenin aynı dönemine oranla çift haneli gelişme gösterdi.



Açıklanan veriler ile ilgili yorumlarını aktaran Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı “Ocak ayında gösterdiğimiz performans 2020 yılındaki hedeflerimize ulaşmak için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Özellikle dış hat yolcu sayımızdaki artış dünyanın tercih ettiği marka olma hedefimize başarıyla uçtuğumuzun kanıtı oldu. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak her uçuşumuzda misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile karşılamaya, hizmet kalitemizi artırmaya ve her ay bir öncekinden daha iyi performans sergileyerek uçmaya devam edeceğiz” dedi.



OCAK 2020 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE;

- Dış Hat doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yaklaşık %80 olarak gerçekleşti. İç Hat uçuşların doluluk oranı ise 0,3 puan azalarak yaklaşık %87 olarak gerçekleşti.

- Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %4’lük, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yaklaşık %19’luk önemli bir artış gerçekleşti. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin Ocak ayına göre %10 arttı.

- Ocak ayında önemli bölgelerimizden Uzak Doğu, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu yolcu sayılarımız büyüyerek sırasıyla %13,6, %11,8, %8,7, %7,1 ve %3,2 arttı.

- Ocak ayında taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye %19,6 ile Uzak Doğu, %12 ile Yurt İçi, %6,4 ile Avrupa ve %4,3 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.

