Türk Hava Yolları Vancouver seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları'nın Kanada’da uçuş sağlayacağı 3. nokta olan Vancouver’a seferler, 9 Haziran 2020 itibariyle haftada 3 frekans olarak karşılıklı icra edilecek. Biletlerin fiyatları gidiş dönüş 645 dolardan başlayacak.

2009 yılında başlanan Toronto ve 2014 yılında başlanan Montreal seferlerinden sonra Kanada’da uçuş sağlanacak 3. destinasyon olan Vancouver’a seferler, B787-900 Dreamliner tipi uçakla icra edilerek, 30 Business ve 270 Ekonomi koltuk kapasitesiyle düzenlenecek. Aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın Kuzey Amerika’daki 15. uçuş noktası olacak Vancouver’a İstanbul’dan tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 645 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.



Hâlihazırda haftada 6 kez Toronto’ya ve haftada 3 kez de Montreal’e olmak üzere Kanada’ya toplam 9 sefer düzenleyen bayrak taşıyıcı havayolu, Vancouver uçuşlarıyla birlikte Kanada’ya haftada 12 sefer sağlayacak.

9 Haziran’da başlayacak Vancouver seferlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı “Dünyanın kapsamı en geniş uluslararası uçuş ağını işleten havayolu şirketi olarak etkinlik alanımızı istikrarla artırıyor olmak, uzun yıllardır sahip olduğumuz lider pozisyonu korumamızda hiç şüphesiz çok önemli. Önem atfettiğimiz pazarlarımızdan biri olan Amerika kıtasında da bu yönde performans sergiliyor olmamız ayrıca memnuniyet verici. Kuzey Amerika’nın en kuzeyindeki ülke Kanada’ya, Toronto ve Montreal uçuşlarımızla hâlihazırda haftada 9 sefer düzenliyoruz. Haziran ayı itibariyle icra edeceğimiz Vancouver uçuşlarıyla birlikte bu sayı 12’ye çıkacak. Ayrıcalıklı konfor konsepti ile dünyanın neredeyse her köşesini yolcuları için ulaşılabilir kılan Türk Hava Yolları olarak en belirgin motivasyonumuz, birbirinden bağımsız sayısız keşfin aracı olmak. Farklı hizmet anlayışımızla bu olanağı, uçuş sağladığımız 300’ü aşkın noktada olduğu gibi Kanada’nın en önemli metropollerinden birine, Vancouver’a da taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

