Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı 8 bin 856 lira

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın şubat ayı sonuçları açıklandı.



Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bu ay için 2 bin 719 lira olarak belirlendi.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 856 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 297 lira olarak hesaplandı.



Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,53 artış gösterdi.



Yılın ilk iki ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 4,98'i bulurken gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,44 oldu.



SÜT FİYATINDAKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ



Süt, yoğurt, peynir grubunda, süt fiyatındaki artış bu ay da devam etti yoğurt ve peynir ise fiyatı geçen aya göre değişmedi.



Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı aylar sonra artış gösterdi. Buna karşılık sakatat ürünleri ve tavuk fiyatı aynı kaldı. Balık fiyatları geçen aya göre arttı. Yumurta ve bakliyat ürünlerinin fiyatı ise değişmedi.



Sebze-meyve fiyatları kış koşullarının da etkisiyle ortalamada arttı. Bunda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının hafta içine kayması ve semt pazarlarına çıkan kişi sayısının azalması etkili oldu.



Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,62 liradan yüzde 9,52'lik artışla 7,25 liraya çıktı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,34 lira olurken ortalama meyve fiyatı 7 lira olarak hesaplandı.



Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur gibi ürünlerin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmezken, irmik fiyatları artış gösterdi.



Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay aynı kaldı. Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, pekmez, tuz ve salça fiyatı bu ay fiyatı değişmeyen gıda ürünleri oldu. Şekerin fiyatı ise arttı.

ARŞİV: MEYVE FİYATLARINDA YÜKSELİŞ