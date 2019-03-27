Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını her ay düzenli yaptığı "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının mart ayı verileri açıklandı.



Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 14 lira oldu. Şubatta açlık sınırı 2 bin 28 lira düzeyindeydi.



Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 560 lira olarak belirlendi. Şubat ayında yoksulluk sınırı 6 bin 608 liraydı.



Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 2 bin 454 lira olarak hesaplandı.



Mart ayında gıda fiyatları aylık yüzde 0.73 düşerken, 12 aylık dönemde yüzde 21.13 yükseldi.