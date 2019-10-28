Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 58 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) her ay düzenli olarak yaptığı 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Açlık sınırı bir önceki yılın aynı ayına göre 139 lira artarken, eylül ayında göre 6 lira geriledi. Yoksulluk sınırı yıllık 454 lira artış kaydederken,,, aylık bazda 19 lira azaldı. Aynı dönemde evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 526 lira olarak hesaplandı.

Araştırmada, "Yapılan zamlar gıda harcamalarında kısıntı yapılmasına yol açmaktadır" ifadelerine yer verildi.



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