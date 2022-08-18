Türk iş adamından Gürcistan'da dev yatırım

Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan’da yapmış olduğu anlaşmalarla Türk iş insanlarının global piyasalardaki etkinliğini artırmaya yönelik projelere imza atan Bora Yazır, Gürcistan'ın en büyük matbaa tesisini satın aldı.

Türk iş adamı Bora Yazır yaptığı açıklamada, yabancı sermayeli bireysel ortaklık girişimi ile birlikte Gürcistan'da aktif üretim yapan bir matbaa tesisine ilave olarak yapacakları yatırımlarla beraber buradaki toplam yatırımlarının 2.7 milyon dolara ulaşacağını ifade etti.



Yaptıkları yatırımın yüzde 55'lik kısmı için ABD’nin Goldman Sachs Yatırım Bankası’ndan kredi kullanan Bora Yazır ve ortakları, "Bugün matbaa sektöründeki rekabetin geçmişe nazaran bir hayli büyüdüğü, bu zorlu ortamda dünyanın en büyük şirketlerinin arasından yükselerek hedeflerimize ulaşacağız. Bu durum küçülen dünya ekonomilerinde büyümenin ancak doğru yatırımla sağlanacağını vurgulayan ve bu yönde yatırımlarını sağlayan bir işletmenin başında olmaktan şahsım ve ekibim olarak gurur duyuyoruz" diyerek, Azerbaycan ve Kazakistan pazarlarındaki açığın da farkında olduğunu belirtip, sıradaki hamlelerinin de bu pazarlara yönelik olacağı konusunda fikir birliği sağlandığını belirtti.

Yapılan yeni yatırımlarla günlük üretim kapasitesini yüzde 270 artırarak hem taleplere karşılık verme kabiliyetini artırıp hem de büyüyerek rekabette rakiplerinin önündeki yerini sağlamlaştırdı. Bora Yazır, bu innovativ yatırımların başka devletlerde de devamının geleceğini açıkladı.