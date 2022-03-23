Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Abant'ta Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Atalay haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu şeklinde bir fikrin ortaya atıldığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğalgazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım.

Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım."



Atalay, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yeniden görüşeceklerini bildirdi.

