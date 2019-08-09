Türk-İş 15 Ağustos'ta iki saatliğine iş bırakmaya hazırlanıyor.
Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.
Başkan Ergün Atalay, bayramdan sonra perşembe günü tüm işçilerin katılımıyla basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
HÜKÜMETTEN KAMU İŞÇİLERİNE YENİ ZAM TEKLİFİ
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin kamu işçisi için kendilerine iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiğini açıklamıştı.