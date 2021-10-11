Türk kripto para borsası Coinzo faaliyetlerine son verdi

Günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmi ile en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan İzmir merkezli Coinzo, yaptığı açıklama ile faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada internet sitesine erişimin 6 ay süresince devam edeceği, kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerinin güvende olduğu ve çekilebildiği belirtildi.



Açıklamada, "Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. Kullanıcılarımıza ait tüm Türk Lirası ve kripto para varlıkları güvendedir. Kapanma sürecinde kullanıcılarımız Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini güvenle transfer edebileceklerdir. Destek ekibimiz bu süreçte kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir." denildi.

İzmir merkezli Coinzo 2018 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu.



KULLANICILARIN YAPMASI GEREKENLER

Coinzo sitesinde kullanıcıların yapması gereken işlemler şu şekilde sıralandı:



"1. www.coinzo.com ‘da kayıtlı e-mail adresi ve şifresi ile giriş yapılmalı.



2. Çekim işlemleri için gerekli güvenlik prosedürü olan iki aşamalı doğrulama aktif edilmeli



3. Kullanıcıların bakiyelerinde bulunan Türk Lirası ve kripto para varlıklarını çekmeleri



-Türk Lirası çekim işlemleri için ;



Türk Lirası çekim işlemleri için kullanıcıların doğrulanmış Coinzo hesabındaki isim ve soy isim ile eşleşen bir banka hesabına çekim işlemi yapması gerekiyor.





