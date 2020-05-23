Türk makarnasına kota engeli

Covid-19 salgını sürecinde temel gıda maddelerine talep tüm dünyada arttı. En çok ilgi gören ürünlerden biri olan makarnanın hem iç tüketimi hem de ihracatı hızla artış kaydetti.



En önemli pazarlardan biri olan Avrupa'ya 6 aylık ihracat da birkaç ayda yapıldı. Hızlı ürün akışı sonucu yıllık 20 bin tonla sınırlı olan ihracatta kota sorunu doğdu.

Avrupa'nın makarna için Türkiye'ye yönelmesinin en büyük sebebi İtalya'da üretimin sekteye uğraması oldu.



Sektör temsilcileri, Türk makarnasının kalitesi sayesinde bu ilginin kalıcı olacağını düşünüyor. Ancak bunun için kota sorununun aşılması gerektiği belirtiliyor.



Üreticiler, yaklaşık 3.7 milyar dolar olan Avrupa makarna sektöründen alınan 25 milyon dolarlık payın az olduğunu ve arması gerektiğini dile getiriyor.

Virüs salgını sonrası, makarnacılar için ilk gündem kotaların kaldırılması için çalışmaları tekrar başlatmak olacak.

DERNEK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin İtalya'ya ciddi bir alternatif olduğunu söyleyen Külahçıoğlu, "Hem kalitesi hem de fiyat rekabeti anlamında İtalyan makarnasıyla rekabet edebildiğimizi zaten dünya pazarında gösteriyoruz. Avrupa'da da artan bir talep var. Bu kotanın konmasının en önemli nedenlerinden birisi de İtalya'nın AB'de yaptığı lobi çalışmaları. Bunu aşabildiğimiz takdirde güvenilir gıdaya, Türkiye makarnasına ulaşan bir Avrupa olacak" diye konuştu.

Kotanın kaldırılması için hem ilgili bakanlıkların hem de kendilerinin daha önce girişimlerde bulunduğunu aktaran Külahçıoğlu, "TMSD olarak Avrupa Birliği'ne ihracatımızdaki kotanın kaldırılması yönünde kapsamlı bir çalışmamız vardı. Koronavirüs dolayısıyla bunu tekrar AB müzakere masasına getirmeyi planlıyoruz. Seyahat engelinin bitmesinin ardından ilk fırsatta görüşmelerin başlamasıyla konuyu ilgili kurumlara tekrar ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

Külahçıoğlu, başvuru için hazırlanan raporda, uzmanların çalışması olan "Türkiye makarna ihracatında Avrupa Birliği tarife kotasının kaldırılması" başlıklı kitaba da yer vereceklerini sözlerine ekledi.



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