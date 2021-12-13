Türk Metal Sendikası eylem kararı aldı

Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi olan metal işkolundaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendikası eylem kararı aldı.

Haberler - NTV Haber 13.12.2021 - 11:15

Türk Metal Sendikası eylem kararı aldı

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Türk Metal Sendikası: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uyuşmazlık tutanağı tutuldu

Türk Metal Sendikası: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uyuşmazlık tutanağı tutuldu

Türk Metal Sendikası tarafından Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile devam eden toplu iş sözleşmesinden sonuç alınamamış ve uyuşmazlık tutanağı tutulduğu açıklanmıştı.

Sendikanın Başkanlar Kurulu'nda alınan karara göre, yarından itibaren eylemler düzenlenecek. 

Ayrıca 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren ise işyerlerinde fazla mesai uygulamasına son verilecek.

Otomotivden beyaz eşya üretimine kadar metal işkolundaki 130 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, 12 Ekim'de başlamıştı. Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası arasındaki 5 görüşmede 49 maddede anlaşma sağlandı. Ancak 75 maddede taraflar uzlaşamadı.

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