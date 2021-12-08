Türk Metal Sendikası: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uyuşmazlık tutanağı tutuldu

Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi olan metal işkolundaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında "uyuşmazlık tutanağı" tutuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 09:25

Türk Metal Sendikası: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uyuşmazlık tutanağı tutuldu

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Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi olan metal işkolundaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında "uyuşmazlık tutanağı" tutuldu.

130 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, 12 Ekim'de başlamıştı. Türk Metal ilk 6 ay için yüzde 29 zam isterken, MESS yüzde 12 teklifinde bulundu.

"YASAL VE MEŞRU EYLEMLERİ ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Türk Metal Sendikası'nın üyelerinin sendikalarına emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte etkili ve yaygın eylemlerimizi sonuç alınıncaya kadar artarak sürdüreceğimizi üyelerimize ve kamuoyuna ilan ediyoruz."

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