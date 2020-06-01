Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar

ABD'li mobil oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.  Bu rakam Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri anlamına geliyor.

Reuters 01.06.2020 - 14:58 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 14:59

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Zynga'dan yapılan açıklamaya göre işlemin bu yılın üçüncü
çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamaya göre anlaşma yaklaşık 900 milyon dolar nakit ve
ve 900 milyon dolar da Zynga hisse senetlerinden oluşuyor. 

Zynga anlaşma ile Peak Games'e ait Toon Blast ve Toy Blast oyunlarını bünyesine katmış olacak. Zynga bu satın almayla günlük ortalama oyuncu sayısını yüzde 60 artırmayı hedefliyor.

Söz konusu 1.8 milyar dolarlık satış Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük şirket satışlarından biri oldu.  

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