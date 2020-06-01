Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar



Zynga'dan yapılan açıklamaya göre işlemin bu yılın üçüncü

çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.



Açıklamaya göre anlaşma yaklaşık 900 milyon dolar nakit ve

ve 900 milyon dolar da Zynga hisse senetlerinden oluşuyor.

Zynga anlaşma ile Peak Games'e ait Toon Blast ve Toy Blast oyunlarını bünyesine katmış olacak. Zynga bu satın almayla günlük ortalama oyuncu sayısını yüzde 60 artırmayı hedefliyor.

Söz konusu 1.8 milyar dolarlık satış Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük şirket satışlarından biri oldu.