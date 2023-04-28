Türk saç ekimi klinikleri rotasını yurt dışına çeviriyor

Türkiye sağlık turizminde büyük ivme yakalayarak dünyanın merkezi haline geldi.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri ’nin (USHAŞ) paylaştığı veriler, 2021’de ülkemize sağlık hizmeti almak amacıyla gelenlerin sayısının bir yılda %87,61 arttığını gösteriyor ve hastaların büyük bir kesimi saç ektirmek için seyahat ediyor. Bunun nedenlerinin ilk sırasında ise ülkemizdeki saç ekimi kliniklerinin deneyimli uzman hekimlerle kaliteli sağlık hizmetleri ve uygun fiyatlar gibi avantajlar sunması bulunuyor.

17 yıllık deneyimiyle birlikte son şubesini Polonya’da açarak faaliyet gösterdiği ülke sayısını 22’ye ulaştıran Vatanmed Saç Ekimi Merkezi Kurucusu Uğur Öztürk de sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği yöntemler hakkında bilgi verdi.

En çok tercih edilen yöntemler: DHI ve Safir FUE

