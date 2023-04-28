Türk saç ekimi klinikleri rotasını yurt dışına çeviriyor

Türkiye sağlık turizminde büyük ivme yakalayarak dünyanın merkezi haline geldi.
Uluslararası Sağlık Hizmetleri ’nin (USHAŞ) paylaştığı veriler, 2021’de ülkemize sağlık hizmeti almak amacıyla gelenlerin sayısının bir yılda %87,61 arttığını gösteriyor ve hastaların büyük bir kesimi saç ektirmek için seyahat ediyor. Bunun nedenlerinin ilk sırasında ise ülkemizdeki saç ekimi kliniklerinin deneyimli uzman hekimlerle kaliteli sağlık hizmetleri ve uygun fiyatlar gibi avantajlar sunması bulunuyor.
17 yıllık deneyimiyle birlikte son şubesini Polonya’da açarak faaliyet gösterdiği ülke sayısını 22’ye ulaştıran Vatanmed Saç Ekimi Merkezi Kurucusu Uğur Öztürk de sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği yöntemler hakkında bilgi verdi.
En çok tercih edilen yöntemler: DHI ve Safir FUE
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte saç ekiminde kullanılan tekniklerin sayısı artsa da, bazı yöntemler sağlık turistleri tarafından oldukça rağbet görüyor. Bunların başında ise DHI, Safir FUE yöntemleri geliyor. Peki bu yöntemler neden bu kadar tercih ediliyor?
-Safir FUE: Safir FUE tekniğine saç köklerinin toplanacağı donör bölgenin temizlenmesiyle başlanır. Ardından ense bölgesinden grevler toplanır ve özel bir solüsyonda bekletilir. Bu zaman diliminde ekim yapılacak kısımda kanallar açılır ve ardından saç kökleri bu alanlara tek tek nakledilir. Safir FUE tekniği özel medikal aletlerle gerçekleştirilir ve ağrısız bir işlemdir. Hastalar birkaç ay içinde doğal ve gür saçlara kavuşur.
-DHI (Direct Hair Implantation): Bu saç ekimi tekniği, donör bölgeden alınan saç tellerinin belirlenen alana kanal açılmadan doğrudan nakledilmesiyle yapılır. DHI saç yöntemi sağlık turistleri tarafından saç köklerinin canlı kalma süresinin uzun olması, kanama riskinin bulunmaması ve iyileşme süresinin hızlı olmasından dolayı sıkça tercih edilir.
"Globali hedefleyen klinikler çok yönlü yatırım yapmalı"
Data Bridge Market Research’ün yaptığı araştırmaya göre saç ekimi sektörünün 2028’e kadar 51,7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülürken, global pazarda rekabet gün geçtikçe artıyor. Dünya çapında bir marka haline gelmek ve sektörün büyümesinden pay almak isteyen kliniklerin ise dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.
Globale açılmayı hedefleyen klinikler şu konularda yatırım yapmalı;
-Hizmet verilen tüm ülkelerin dillerini destekleyen kapsamlı bir internet sitesi,
-İngilizce destekli yönetilen sosyal medya hesapları,
-Hizmet verilen tüm dillerde iletişim kurabilecek destek ekibi.
Ülkemizdeki pek çok saç ekimi kliniği de ismini dünya çapında duyurmayı başarıyor. Bunlardan biri olan Vatanmed Saç Ekimi Merkezi, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa gibi bölgelerde şubeleşmeye devam ediyor. 22 ülkede hizmet veren klinik, ülkemizin saç ekiminde sunduğu avantajları daha fazla ülkeye taşımayı ve daha geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor.