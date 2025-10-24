Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ne Ebubekir Şahin atandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yaşanan görev değişiminin ardından başkanlık koltuğunu Mehmet Daniş'e devreden Ebubekir Şahin, Türk Telekom Genel Müdürlüğü görevine getirildi.



Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sayın Ebubekir Şahin'i Şirketimiz Genel Müdürü olarak atamaya karar vermiştir" denildi.



EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?



1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.



2014 - 2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yaptı.



Şahin, 16 Ekim 2017 tarihinde AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı seçildi. Şahin 4 dönem RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü.

