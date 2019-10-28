Garanti BBVA: Dijital kanallarımıza erişim sorunu yaşanıyor (Türk Telekom ve Garanti'den siber saldırı açıklaması)

Dün Türkiye'ye yönelik olarak Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Saldırı nedeniyle bazı sitelere erişim sorunu yaşandı.



Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan pazar günü yaşanan 'siber saldırı’' ile ilgili açıklama geldi.



"ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ"



Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın yazılı açıklamasında saldırının zamanında müdahale ile durdurulduğu aktarıldı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.



Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir.”



GARANTİ BBVA MAĞDURİYET İÇİN ÖZÜR DİLEDİ



Siber saldırıya maruz kalan Garanti BBVA'nın Twiteer hesabından da konuya ilişkin açıklama geldi.



Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz. — Garanti BBVA (@GarantiBBVA) October 27, 2019

Açıklamada "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz" ifadesi yer aldı.