Türk Telekom'un KAP'a yaptığı bildirimde, istifa eden yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, yerlerine atanan isimler de açıklandı.

İşte KAP bildiriminin ayrıntıları:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mohammed Hariri, Sayın Cenk Serdar, Sayın Faisal Mohammed I Aldughaither ve Sayın Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani Şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.



- Sayın Mohammed Hariri'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Hakan Aran atanmıştır.



- Sayın Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Muammer Cüneyt Sezgin atanmıştır.



- Sayın Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Eyüp Engin atanmıştır.



Söz konusu atamalar Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



Eyüp Engin

Eyüp Engin, 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank'ta göreve başlamıştır. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Eyüp Engin, 1996'da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, akabinde Uluslararası Bankacılık ve Yurtdışı Finansal Kurumlar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. Temmuz 2007'de şimdiki görevi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanan Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.



Hakan Aran

1968 yılında Antakya'da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü'nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atanmıştır. 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.



Muammer Cüneyt Sezgin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora programı mezunu olan M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası'na katılan Dr. Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Güvence Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı yanı sıra Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. adlı iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Öğretmen Akademisi Vakfı ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Sezgin, 30 Haziran 2004 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıldır."