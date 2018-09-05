Türk Telekom’un yönetim kurulunda ve denetim kurulunda değişlik gerçekleşti. Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekom’un C Grubu imtiyazlı hissesini temsil eden Yönetim Kurulu üyesi Suat Hayri Aka ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Fahri Kasırga görevlerinden istifa etti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Sayan aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.



Türk Telekom Denetim Kurulu üyesi Salih Orakçı ve İsmail Kartal da görevlerinden istifa ederken, denetim kurulunda boşalan üyeliklere Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu seçildi.



Dr. Ömer Fatih Sayan Kimdir?



1977 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ömer Fatih Sayan, İstanbul Üniversitesi - Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi - Hukuk Fakültesi ve Oxford Üniversitesi - St Antony’s School Diplomasi Eğitimi dallarında lisans diplomaları aldı. Sayan’ın Münih Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi - Biyomedikal Mühendisliği üzerine yüksek lisans diploması ve İstanbul Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği üzerine doktora diploması bulunuyor. 1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Sayan’ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunuyor. 2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulunan Sayan, Haziran 2015 ve Temmuz 2018 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı görevini gerçekleştirdi. 21 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdüren Sayan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Sayan, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.



Selim Dursun Kimdir?



1957 yılında İstanbul’da doğan Selim Dursun, 1980 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Dursun 1980-2002 yılları arasında Makine Mühendisi olarak özel sektörde çalıştı ve yöneticilik yaptı. 2003-2005 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevini üstelen Dursun daha sonra sırasıyla 2005-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, 2011-2012 yılları arasında TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevlerini yürüttü. Türkiye Büyük Millet Meclisi 25. ve 26. Dönem Sivas Milletvekilli olarak seçilen Dursun aynı dönemlerde TBMM Peru Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. Sivil Toplum Kuruluşlarında Başkan, Yönetici ve Üye olarak çeşitli sosyal görevlerde bulunan Dursun, 2004-2007 yılları arasında Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yılları arasında Ulaştırma Spor Kulübü Dernek Başkanlığı ile 2011-2012 yılları arasında Sivas Demirspor Kulübü Başkanlığı yaptı. Temmuz 2018 tarihinden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Dursun evli ve 4 çocuk babasıdır.



Enver İskurt kimdir?



1966 yılında Trabzon Maçka’da doğan Enver İskurt, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nü bitirdi. İskurt mezuniyetinin ardından bir yıl yüksek lisans yabancı dil eğitimi aldı. 1990 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11. Bölge Müdürlüğü’nde Etüt Ekip Mühendisi olarak göreve başlayan İskurt, bölgelerde sırasıyla kontrol mühendisi, kontrol şefi ve başmühendis olarak görev yaptı. Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Otoyollar Köprüler Şubesi Müdürü ve Otoyollar Daire Başkanı (İşletmeler Daire Başkanı) görevlerini yürüttükten sonra Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevini üstlendi. Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. İskurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.



Abdulkadir Uraloğlu kimdir?



1966 yılında Trabzon'da doğan Abdulkadir Uraloğlu, 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, Ankara, Erzurum, Trabzon, Kayseri, Bursa, Samsun ve son olarak İzmir’de, Yapım Mühendisliği, Yapım Başmühendisliği ve Bölge Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki otoyol projelerinde önemle görevler üstlenen Uraloğlu, İzmir 2. Bölge Müdürü görevini sürdürmekte iken, 23 Temmuz 2018 tarihinde Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

YÜZDE 55'İ BANKALARDA 3 banka Türk Telekom’a ortak oluyor