Türk Telekom'dan 'Dataskope' ile veri güvenliğine katkı

Yerli ve milli siber güvenlik firmalarıyla birlikte yeni teknolojiler geliştiren Türk Telekom, siber güvenlik firması Karmasis işbirliğinde, yerli mühendislerle 'Dataskope' ürününü geliştirdi.



Sektör liderleriyle birlikte Türk Telekom'un veri güvenliği zincirinin bir halkasında yer alacak olan Dataskope (Database Activity Monitoring) çözümü, kişisel ve kritik bilgi içeren bütün veri tabanlarında yöneticilerin ve üçüncü parti bağlantı kuran kişilerin veri tabanı üzerinde yaptığı işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak.



Karmasis Profesyonel Hizmetler Direktörü Ahmet Elibol, "Araştırmalar kurumların yüzde 70’inin 2020 yılında bulutla ilgili veri ihlali yaşadığını gösteriyor. Bu süreçte güvenliği arka plana atan firmaların zarar gördükleri ve tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını gözlemliyoruz. Bu ihlallerin önüne geçmek üzere bütünsel yaklaşım sunan denetleme mekanizmamız Dataskope (Database Activity Monitoring) adlı çözümümüzle veritabanı sistemlerinde aktiviteleri izleyerek, verilerin güvenliğini sağlıyoruz" diye konuştu.



Türk Telekom'da Veri Güvenliği ekibi Müdürü İbrahim Gelegin ise, "Yerli ürün ve servis portföyümüzle kurumsal müşterilerimize hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hem yerli ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisinden hareketle, yüzde yüz yerli ve milli siber güvenlik firması Karmasis ile yaptığımız işbirliği sonucunda, geliştirilme sürecine ciddi manada katkıda bulunduğumuz, veri güvenliği konusunda önemli bir ürün olan Dataskope'u ürün portföyümüze yerleştirdik" dedi.



SİBER SALDIRILARA KARŞI İŞLEMLERİN ANLIK TAKİBİ HAYATİ ROL OYNUYOR



Türk mühendisler tarafından geliştirilen Dataskope, kötü niyetli kullanıcıların sistemlere yaptığı saldırılar sırasında gerçekleştirdiği verileri değiştirme, kopyalama, silme veya şifreme gibi işlemleri anlık olarak kayıt altına alarak takip ediyor.



ZAMANINDA UYARI VE ÖNLEM



İşlemleri anlık şekilde kayıt altına alarak, gerekli uyarıların zamanında yapılması ve önlemlerin zamanında alınmasına yardımcı olan Dataskope, veri tabanı üzerinde Audit Enable/Disable işlemine ihtiyaç duymadan bu işlemi yapıyor. Ayrıca veri tabanı üzerindeki işlemlerin kayıtlarının manipüle edilmesinin önüne geçerken regülasyonlara uygun şekilde kayıt alınmasını da sağlıyor.



KULLANICI DOSTU ARAYÜZ



Yerli üretici olması nedeniyle hızlı geri dönüş ve etkin bir yerel desteğe sahip olan Karmasis'in, veri tabanlarındaki güncellemelere göre yeni versiyon entegrasyon süreleri global üreticilere göre çok daha hızlı ilerliyor. Güncel ve hızlı altyapı teknolojisine sahip olan Karmasis'in bu çözümü, aynı zamanda kullanıcı dostu arayüze sahip.



Veri tabanında gerçekleşen olayların kayıt altına alınmasını ve gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Dataskope DAM ürünü ise yabancı menşeili ürünlerin karşısında yeni nesil teknolojisi ile çok kısa bir sürede birçok kritik kurum tarafından tercih edilir hale geldi.

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