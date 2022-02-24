Türk TIR'ları ve gemiler Ukrayna'da mahsur kaldı

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlattı. Saldırının ardından bölgeye yönelik taşımacılık faaliyetleri de durduruldu.

Bölgede bulunan 300’e yakın Türk TIR’ı ve 10’dan fazla Türk sahipli geminin Türkiye’ye dönmenin yollarını aradığı belirtiliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre Bu TIR’ların bir kısmı direkt Ukrayna’ya, büyük bir kısmı ise Ukrayna üzerinden Rusya ve Belerus’a gitmek üzere yola çıkmıştı.



Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir kriz masası oluşturulduğu bilgisini veren Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, Türk şoförlerin Türkiye’ye geri dönüşünü sağlayacak alternatif yolların değerlendirildiğini açıkladı.



TAŞIMACILIKTA KISITLAMA

Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (The International Road Transport Union-IRU) da bir duyuru yayımlayarak Ukrayna’da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi nedeniyle taşımacılık operasyonlarına kısıtlamalara getirilebileceği belirtti.

IRU, taşımacıların, ülkeye giriş-çıkış ve transit prosedürleri hakkında resmi bir açıklama yapılana kadar ilgili bölgelerden operasyon planlamamaları konusunda uyarı yapıldı. UND de bu duyuruyu kendi web sitesi üzerinden Türk nakliyecilerle paylaştı.

"UKRAYNA’NIN TÜM LİMANLARI KAPANDI"



Diğer yandan, savaş nedeniyle Ukrayna’nın tüm limanları kapandığı için bölgede olan Türk sahipli gemiler de Türkiye’ye dönmek için harekete geçti.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, üyelerinden gelen bilgilere göre şu anda bölgede 10’dan fazla Türk sahipli geminin olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TEMAS

Çendik, Ukrayna açıklarında demirleyen Türk sahipli gemilerin dönüşe geçtiğini, ancak limana yanaşan gemilerin ise beklemede olduğunu söyledi. Liman otoriteleri limanları giriş-çıkışa kapattığından limandan ayrılma işlemleri yapılamıyor. KOSDER yetkilileri, Ukrayna limanlarında mahsur kalan gemilerdeki mürettebatın güvenli bir şekilde ülkeye dönmesi için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde. Çendik'in verdiği bilgilere göre, kapanan bir Rus limanı yok ancak, Azov Denizi'nin gemi trafiğine kapanması gündemde.



RO-RO HATTI TALEBİ



Diğer yandan Türk nakliyeciler önceki gün yaptığı açıklamada Rusya ile Türkiye arasında bir Ro-Ro hattı kurulmasının aciliyetine vurgu yapmıştı. Çünkü Ukrayna, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 40 bin TIR seferi yaptığı Rusya’ya yönelik taşımalarda en önemli transit ülke konumunda.