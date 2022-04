Türk ürünleri fenomenler ve dizilerle tanıtılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın menzilinin artırılması amacıyla hazırlanan strateji taslağına göre, Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, sosyal medyadaki etkili isimlerle işbirliği yapılacak.



Bakanlık tarafından Uzak Ülkeler Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hazırlanırken taslak strateji, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunuldu.



Stratejiyle ihracatın menzilinin uzatılması ve belirlenen 18 uzak ülkeye ihracatın artırılması hedefleniyor. Strateji kapsamında şu ana kadar belirlenen 18 ülke ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı.



Taslak eylem planından yapılan derlemeye göre, her bir uzak ülke özelinde, makroekonomik durum, potansiyel ürün grupları, yatırım imkanları, dış ticaret politikası ve mevzuat, ülke pazarının özellikleri, ülkede şirket kurma ve iş yapmaya yönelik yol haritası gibi birçok detaylı bilgiyi içeren ve ilgili ülkeye ihracat yapmak isteyen firmalara gerekli tüm bilgileri sağlayabilecek pazara giriş rehberleri oluşturulacak.



Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik ilgili ülkedeki öncelikli alt sektörler belirlenecek. Bu alt sektörlerin ilgili ülkede potansiyeli tespit edilecek ve hedef odaklı giriş stratejileri oluşturulacak.



TİCARET HEYETLERİ ÖZEL ZİYARETLER YAPACAK



Tüm uzak ülkelerde belirlenen hedef sektörler için yıllık en az bir sektörel ticaret heyeti organize edilecek. Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik mal ve hizmet ihracatında artış sağlanması ve ihraç ürünlerin tanıtımı amacıyla her bir uzak ülke özelinde yılda en az bir genel ticaret heyeti ziyareti düzenlenecek. Mal ihracatına yönelik sektörel ticaret heyetleri için sağlanan desteklere ilişkin üst sınır Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki ülkeler için artırılacak.



Uzak ülkelere yönelik olarak desteklenecek milli, bireysel ve sanal fuar sayısının artırılması sağlanacak.



"MADE IN TÜRKİYE" MARKASI ÖNE ÇIKACAK



Yazılı ve görsel medyada reklam faaliyetleri başta olmak üzere tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılarak destekler artırılacak, ülkelerin tüketim kanalları, AVM'ler ve zincir mağazalar bu faaliyetler kapsamında özel olarak hedeflenecek. Bu faaliyetlerde özellikle "Made in Türkiye" markası öne çıkarılacak.

Strateji kapsamında belirlenen ülkelerde, potansiyel sektörlerin anılan reklam platformlarında tanıtımının yapılması için mevcut teşvik mekanizmalarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.



Türkiye'nin mal ve hizmetlerine yönelik sosyal medya tanıtım kampanyası düzenlenecek, sosyal medyada etkili isimlerle işbirliği yapılacak.

Ülkedeki sosyal medya fenomenlerinin Türk ürünlerini tanıtması için ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında ilgili tebliğlerin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda teşvik mekanizması geliştirilecek.



Ülkedeki tüketimin önemli ölçüde artış gösterdiği özel günlere ilişkin takvimler belirlenerek, bu tarihlerde başta AVM'ler ve zincir mağazalar olmak üzere tüketim kanallarında Türk ürünlerine ilişkin tanıtım faaliyetleri düzenlenecek. Tanıtım faaliyetlerinin mümkün olduğunca uzak ülkenin ana dilinde tasarlanması hedeflenecek.



DİJİTAL OYUNLARA VE FİLMLERE ÜRÜN YERLEŞTİRME STRATEJİSİ

İhraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, film ve dizi oyuncularından istifade edilecek. Bu platformlarda ürün yerleştirilmesi teşvik edilecek.



Türk ürün ve hizmetlerinin tanınmasında, sosyal medya ve televizyon kanallarında gösterilen Türk dizilerinin ve filmlerinin önemli katkısı oluyor.

Bu nedenle Türk dizilerine ürün yerleştirmek etkili ve önemli bir tanıtım faaliyeti olarak görülüyor. Bu doğrultuda, Türk dizilerinde ve filmlerinde oynayan başrol oyuncularından birinin ya da birkaçının katılacağı TV programları ve çevrim içi etkinlikler ilgili sektörlerin ihracatının artırılması açısından işlevsel olacak.

Bu kapsamda ayrıca söz konusu ülkenin televizyon ve çevrim içi/dijital platformlarında yer alan yerli ve yabancı dizi, film ve dijital oyunlarında ürün yerleştirme uygulamalarının yapılmasının yaygınlaştırılması doğrultusunda sektör temsilcileri ve ilgili kuruluşlarla görüşmeler yapılması amaçlanıyor.



DÜNYA KUPALARI VE MODA HAFTALARINDA TÜRK MARKALARININ SPONSORLUĞU DESTEKLENECEK



Uzak ülkelerde düzenlenecek uluslararası prestijli etkinliklerde öncü markaların sponsor olması yönlendirilerek tanıtım faaliyetleri desteklenecek. Bu tür etkinlikler arasında yüksek prestij taşıyan olimpiyatlar, dünya kupaları, uluslararası moda haftaları, motor sporları gibi organizasyonlarda Türkiye markalarının görünürlüğü için özel bir destek programı üzerinde çalışılacak.



Türk dizi ve film yapımlarının uluslararası minvalde tanınırlığını artıracak uluslararası prestijli etkinlikler belirlenecek ve bu etkinliklere ilave destek unsurlarıyla katılım teşvik edilecek. Bu kapsamda, uluslararası prestije sahip film market, bienal ve festivaller belirlenecek.



LÜKS ÜRÜNLERE ÖZEL PAZARLAMA STRATEJİSİ



Belirlenecek iş sektörlerde tasarım odaklı, lüks tüketim ürünlerinde uzak ülkelere yönelik ortak bir pazarlama stratejisi oluşturulacak, bu ürünlere verilebilecek destek mekanizmaları geliştirilecek.



Strateji kapsamında belirlenen lüks tüketim ürünlerinin tanıtımı ve pazara tutundurulması için ortak bir pazarlama stratejisi oluşturulacak.



İlgili uzak ülkede yerleşik Türk girişimcilerle distribütörlük ve temsilcilik konularında bağlantı kurulması teşvik edilecek, ülke-sektör özelinde "birlikte iş yapma networking etkinlikleri" gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek.



Ofis-mağaza-temsilcilik ve diğer pazara giriş enstrümanları ilave desteklerle güçlendirilecek. Ayrıca satış sonrası hizmetlere ilişkin açılacak temsilciliklerin maliyetlerinin desteklenmesi çalışmaları yapılacak.



Bir AVM ya da işlek bir cadde üzerinde günler veya haftalar boyunca satış yapan ve geçici olarak açılan yerler olarak bilinen pop-up mağaza ve pop-up perakende konseptinin yaygın olduğu ülkeler başta olmak üzere, lüks tüketim ürünleri gibi sektörlerde geçici veya konsept mağazalar açılması desteklenecek. Popülerliği giderek artan bu konseptin Türk malı imajına katkıda bulunması hedefleniyor.



RAF KİRALAMA PLANI



Türkiye'de yerleşik çok kanallı markaların ilgili ülkedeki AVM ve büyük mağazalar ile önemli e-ticaret pazar yerlerinde eş zamanlı yapılanmasına yönelik destek mekanizmaları kurgulanacak.



Uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleriyle iş birlikleri geliştirilecek, departmanlı ve perakende mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak.



Uzak ülkelere ihracatta başarı yakalamış firmaların bu ülkeleri hedefleyen ihracatçılara mentorluk yapacakları bir mekanizma kurulacak.



Her bir uzak ülke için detaylı bir lojistik yol haritası hazırlanacak. Türkiye ve uzak ülkeler arasındaki lojistik hatlarının çeşitlendirilmesi yoluyla taşıma süreleri ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılacak. Bu ülkelerle hava yolu kargo taşımacılığında maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışma da gerçekleştirilecek.



İlgili ülkede e-ticaret pazar yerleri ve arama motorları üzerinden gerekli yazılım programları kullanılarak, hedef ürünler, müşteri kitlesi ve rakip analizi hazırlanacak. Kurulacak "e-İhracat Bilgi Platformu" ile üretici ve ihracatçıların e-ticaret ve pazara giriş imkanları hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak.



TÜRK OYUNLARI TANITILACAK



Oyun sektöründe öncü firmaların oyunlarının tanıtımı için ilgili Twitch, YouTube gibi kanallarda sponsorluklarla tanıtım ve işbirliği faaliyetleri düzenlenecek.



Mobil cihazlarda yazılım-uygulama-oyun mağazalarında yer alınması teşvik edilecek.



Animasyon sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini tesis edebilmek için, dublaj ve altyazı, korsanla mücadele giderleri gibi destek unsurlarının ilave destek kalemleriyle desteklenmesi sağlanacak.



Sağlık turizmi sektörünün dijital yüzü olacak bir portalın kurulması ve tanıtılması planlanıyor.



Eximbank tarafından uzak ülkelere ihracat yapan firmalara kaynak tahsisinde önceliklendirme uygulanması gündeme gelecek.



Uzak ülkede üstlenilecek projelerin ve bu ülkelere ihraç edilecek malların desteklenmesi için alıcı kredisi verilmesi öngörülüyor.



Asya ülkelerinde müteahhitlik projelerinin finansmanına yönelik olarak Asya Kalkınma Bankası ile ortak finansman modelleri oluşturulması planı doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirilecek.



Türkiye'nin muhafazakar giyim ve muhafazakar turizm sektörlerindeki imkanlarının strateji kapsamındaki ülkelerde bulunan Müslüman nüfusa tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütülecek.