Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden süt tozu ihracat yasağına tepki

Yıl sonuna kadar uygulanacak süt tozu ihracat yasağına itiraz var.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, kararın yeniden gözden geçirilerek yasağın kaldırılması gerektiğini ifade etti.



Ali Eroğlu, yem fiyatlarından dolayı sıkıntı yaşayan süt üreticisi için süt tozu ihracatının can simidi görevi gördüğünü söyledi.



''YASAK ASLINDA ÇİFTÇİMİZE VE HAYVANCILIĞA ZARAR VERECEK''



Yasak kararının süt üretimini olumsuz etkileyeceğini dile getiren Eroğlu,, ''İlk bakışta sanayici ve ihracatçıyı etkileyecek gibi görülen bu yasak, aslında hayvancılığımıza ve çiftçimize zarar vereceğinden tekrar gözden geçirilerek, bir an önce kaldırılmalıdır'' ifadelerini kullandı.



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