Türk yazılım şirketi Etiya'ya Kanada'dan yatırım

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre kendi alanında yazılım ihracat şampiyonu olarak faaliyet gösteren Etiya, gelirlerin yüzde 50’den fazlasını yurtdışına yaptığı yazılım ihracatından sağlıyor.



"GLOBAL PAZARDAKİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"



En başından bu yana global şirket olma vizyonu hareket ettiklerini söyleyen Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Herkesin hem fikir olduğu konu şu; pandeminin finansal ve sosyal etkileri, iş önceliklerinde ve hedeflemelerde köklü bir değişikliğe neden oldu.

Geleceğe giden yol, tartışmasız bir şekilde teknolojiyi, yazılımı ve dijital dönüşümü bir tercih olmaktan çıkarmış durumda. Bu artık dijital dünyada var olmak isteyen tüm şirketler için bir zorunluluk… KPMG’nin küresel boyutta ve farklı sektörlerden 2 bin yöneticiyle yaptığı "Enterprise Reboot” araştırmasına göre, yöneticilerin yaklaşık yüzde 60'ı Covid-19'un dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırmak için bir ivme yarattığı konusunda hemfikir. Özetle teknoloji, yaptığımız her işin hammaddesi… Biz de bu topraklarda doğup büyümüş bir şirket olarak global yazılım pazarındaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz” diye konuştu.



"AMACIMIZ GLOBAL BÜYÜMEMİZİ İVMELENDİRMEK"



Özellikle son yıllarda, Türkiye’nin yazdığı bütün başarı hikayelerinin ‘teknoloji’ ekseninde geliştiğine dikkat çeken Aslan Doğan, “Yıllardır üzerinde durduğum bir konu var. Türkiye’nin kalkınmasının yolu 3T’den (tarım, turizm, teknoloji) geçiyor.

Teknoloji, uluslararası arenaya en hızlı marka çıkarabileceğimiz, en hızlı katma değer üretebileceğimiz yegane alan… Dijitalleşme bizi daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmiş durumda. Bu açıdan bir yandan müşterilerimize “kabul edilmiş standartların ötesinde hizmet” sunarken diğer yandan da küresel pazardaki büyümeyi ivmelendirmeyi temel amaç olarak görüyoruz” dedi.



Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan

KURUMSAL ŞİRKETLERİN DE yatırım ALMASI ÖNEMLİ



Uzun zamandır yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak, şirketlere deneyimi esas alan yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamaları sağladıklarını belirten Aslan Doğan, "Etiya olarak, Türkiye yazılım sektörünü global pazarlarda ‘markalaştırma’ hedefiyle hareket ettik. Bu anlamda, almış olduğumuz bu önemli yatırımın sadece Etiya için değil, Türk yazılım sektörü açısından da anlamı büyük. Bu anlaşma, sadece startup’lar değil, Etiya gibi Türkiye’nin kurumsal yazılım şirketlerinin de yatırım alması açısından oldukça önemli” dedi.



"ULUSLARARASI REKABETTE BİZE GÜÇ KATACAK"



Aslan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki döneme ilişkin ciddi hedeflerimiz var. ‘5 yıllık stratejik planı’mız içinde; kendi alanında en iyi müşteri deneyimini sunan bir SaaS şirketine dönüşme hedefimiz bulunuyor. Kanadalı Quebecor Media’dan aldığımız bu yeni yatırım, global bir marka olma yolculuğumuzu hızlandırırken, uluslararası rekabette güç ve yeni bakış açıları kazanmamızı sağlayacak.”



Bu önemli yatırımla ilgili konuşan Quebecor Media Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Karl Péladeau ise, “Başarısını uzun süredir takip ettiğimiz Etiya'ya yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yatırımla Etiya'nın dijital çağın artan talepleri ışığında hızla büyüyen kurumsal yazılım sektöründe etkileyici büyüme ve inovasyon liderliğini sürdüreceğine inancımız tam" dedi.