Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Vadim Brınzan, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi üzerinden gaz almak için Rus enerji şirketi Gazprom ile görüştüklerini bildirdi.



Brınzan, Moldova’nın başkenti Kişinev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Gazprom ile imzaladıkları doğalgaz alım anlaşmasının bu yıl sona ereceğini belirtti.



TürkAkım projesinden doğalgaz ithal etmek istediklerini dile getiren Brınzan, "TürkAkım’dan gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz." dedi.



Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Moldova arasında bir istişare platformu oluşturmak istediklerini ifade eden Brınzan, "TürkAkım’ın teknik ve ekonomik açılarını değerlendirmek istiyoruz. Avrupa Komisyonu söz konusu platformun arabulucusu olacak." diye konuştu.



Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.



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