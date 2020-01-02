TürkAkım'dan Bulgaristan da gaz alacak

Resmi açılışı 8 Ocak'ta Türkiye ve Rusya liderleri Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin tarafından İstanbul'da yapılacak “Türk Akım" doğalgaz boru hattından gaz alacak üçüncü ülkenin Bulgaristan olacağı açıklandı.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, 1 Ocak tarihinden itibaren Bulgaristan'ın Rusya'dan aldığı doğalgaz giriş noktasının Romanya yerine Türkiye olarak değiştirildiğini duyurdu.

Bulgaristan'ın yıllarca kullandığı Rusya-Ukrayna-Romanya transit geçiş güzergahından vazgeçildiğini ve Bulgaristan'ın "Türk Akım' boru hattına bağlandığını Sofya'da açıklayan Bulgar Bakan Petkova, “1 Ocak tarihinden itibaren Rusya'dan Bulgaristan'a gelen doğalgazın giriş noktası değişiyor. Romanya'daki "Nergu-Vode' pompa istasyonu yerini Türkiye'deki 'Stranca-2 istasyonu olacak. Böylece Bulgaristan tüm doğalgaz ihtiyacını bundan böyle 'Türk Akım' boru hattı üzerinden sağlayacak" dedi.



Bulgaristan'ın 'Türk Akım' üzerinden Rus doğalgazı tedarikine başlamasıyla yılda 76 milyon leva (yaklaşık 41 milyon Euro) kazanç elde edeceğini duyuran Bulgar doğalgaz işletmesi 'Bulgargaz' ise sağlanan fiyat düşüşünün bulgar tüketicilere gaz fiyatına yüzde 5 indirim olarak yansıyacağını da ilan etti.

