Turkcell Dijital İş Servisleri, gelirlerini 3 yılda yüzde 29 artışla 2,3 milyar TL'ye yükseltti. ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi IDC tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan sektör değerlendirmesi raporuna göre; Turkcell Dijital İş Servisleri şirketi, 2020 yılında gerçekleştirdiği başarılı performansıyla bilgi teknolojileri hizmet pazarında birinciliği elde etti.Bugüne kadar 4,5 milyar TL kontrat değerine sahip 7 binden fazla projeye imza atan Turkcell Dijital İş Servisleri'nin gelirleri yüzde 29 artarak 2,3 milyar TL'ye ulaştı."1.500'DEN FAZLA ŞİRKETİN DİJİTALLEŞMESİNE KATKI SAĞLADIK"3 yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi: “2018 yılının sonunda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile bugüne kadar 1.500’den fazla şirketin dijital dönüşümüne katkı sağladık.Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla projemizin yaklaşık yüzde 22’si uçtan uca yönettiğimiz sistem entegrasyon projelerinden oluşuyor. Öte yandan sağlık sektöründe devreye aldığımız dev projelerimizden olan 7 şehir hastanesi ve 2 acil durum hastanesi açılışıyla bu alanda lider şirket haline geldik.Veri merkezlerimizde 2 bin 500’den fazla kurumsal müşterimize hizmet sunarken; siber güvenlik alanında ise alanında uzman 150’yi aşkın çalışanımızla 7/24 güvenliklerini sağlıyoruz.”KAMU KURUMLARININ DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNDA STRATEJİK ÇÖZÜM ORTAĞIOrman yangınlarına karşı akıllı sektör çözümleri ve pandemi hastaneleriyle birçok farklı sektörde çözüm oluşturan Turkcell Dijital İş Servisleri, savunma sektöründen ulaştırmaya, eğitimden enerjiye birçok alanda kamu kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuğunda yüzden fazla kamu projesini hayata geçirdi.