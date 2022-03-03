Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Mobil Dünya Kongresi’nde açıklamalarda bulundu

28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen, dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarlarından Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2022) açıklamalarda bulunan Turkcell; grubun küresel alandaki gücüne, dijital ihracat çalışmalarına ve 5G konusundaki son gelişmelere değindi.

Dijital Servisler’e ve bu servislerin ihracatına odaklanan Turkcell, küresel pazarda stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedefliyor. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Mobil Dünya Kongresi’nde yaptıkları açıklamalarda finansman ihtiyacının olmadığını, seçici davrandıklarını ve masadaki aktif görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, yeni stratejik ortaklığın yakın zamanda sonuçlanıp açıklanacağını ifade etti.



ATAÇ TANSUĞ: ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SAĞLAMAK İÇİN ‘DİJİTAL İHRACAT’A ODAKLANDIK



Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Barselona’daki fuarda yaptığı açıklamada özellikle son yıllarda dijital servislerle küresel katma değer yaratmaya odaklandıklarına değindi.



Tansuğ, “Turkcell olarak farklı ülkelerin farklı iş modellerine göre entegrasyonlar planlıyor ve uyguluyoruz. Teknolojilerimizi stratejik ortaklarla yerelleştiriyor, dijital hizmetlerimizi dünyaya servis ediyoruz. Penetrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemize katma değer sağlamak için ‘dijital ihracat’ çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını arttırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz. Bizim finansmana ihtiyacımız yok, bu yüzden seçici davranıyoruz. Aktif olarak görüştüğümüz, üzerinde çalıştığımız önemli seçenekler var. Bunu da yakın zamanda açıklayacağız ve sonuçlandıracağız” dedi.



Turkcell’in dijital servisler alanındaki uluslararası yatırımlarına da değinen Ataç Tansuğ; “Digicell markasıyla Karayipler’de ve Asya Pasifik bölgesinde büyük ve verimli operasyonlar yürütüyoruz. Digicell, bölgede büyük bir operatör haline geldi, 31 ülkeyle anlaşmamız var. Benzer şekilde, Turkcell’in kişisel depolama hizmeti lifeBox da aynı bölgede Billo markasıyla faaliyette. Keza Turkcell TV+’mız o bölgede Play-Go adıyla kullanıma sunuldu. 15 milyon kullanıcısının yüzde 30’unu yurtdışından sağlayan iletişim ve yaşam platformumuz BiP, Türkiye’nin teknolojik markalarından biri olarak küresel pazarda varlığını sürdürüyor” dedi. Dijital servislerdeki gelişmelere de değinen Tansuğ, bir yaşam platformu olarak tanımladıkları BiP’in kabiliyetlerini önümüzdeki dönemde artıracaklarını belirtti.



Ataç Tansuğ, ayrıca Paycell tarafında ödeme entegrasyonlarını artırdıklarının ve kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaşan YaaniMail’in de stratejik hamlelerle büyüdüğünün altını çizdi.



SERKAN ÖZTÜRK: HIZLI HİZMET İÇİN YAPAY ZEKA KULLANIYORUZ



Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, yapay zeka ve yazılımın teknolojide çığır açtığını belirterek şunları söyledi: “Yapay zeka alanında iş senaryoları çok çeşitlenmeye başladı. Güçlü donanımlarla desteklendiğinde senaryolar daha da zenginleşiyor. Fuarda da her stantta bir örnek görebiliyoruz. Turkcell olarak değerlendirdiğimizde, kendi tarafımızda görüntü işleme ve chatbot gibi çağrı merkezlerine yardımcı olurken aynı zamanda insanların hızlı hizmet almasını sağlayacak yapay zeka çözümleri kullanıyoruz. Ayrıca otizmli çocuklarımıza sunduğumuz eğitici platformlar gibi sosyal sorumluluk projelerimiz de devam ediyor.”



GEDİZ SEZGİN: 5G KONUSUNDA ÖZELLİKLE BİRÇOK SANAYİ KOLU İÇİN YENİLİKÇİ UYGULAMALAR ÖNE ÇIKIYOR



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise, “5G konusunda özellikle birçok sanayi kolu için yenilikçi uygulamalar öne çıkıyor. Ancak son kullanıcıya doğrudan hitap edecek servisler henüz olgunlaşma seviyesine ulaşmadı. Nihai kullanıcı olarak halihazırda güçlü 4.5G altyapısı üzerinden de kaliteli hizmet alabiliyoruz. Dolayısıyla 5G teknolojisi; ilk etapta endüstri, lojistik, madencilik, sağlık, ulaşım gibi alanların verimliliğini artıracak. Turkcell olarak mevcut 4.5G altyapımızla mobilde 1.6 Gbps hızı sağlayabilen dünyadaki ilk üç operatörden biriyiz. Öte yandan 5G’de yerlilik konusu da 2015 yılından bu yana gündemimizde yer alıyor. Altyapılar hazır hale geldiğinde 5G teknolojisini ülkemize sağlıklı biçimde sunma imkanına sahip olacağız. 2024 yılında 3GPP versiyon 18’in lanse edilmesiyle birlikte düşük gecikme süreleri ve yoğun bağlantı altyapısı özelliği hayata geçince 5G, daha verimli hale gelecek” dedi.



FUARIN ODAĞINDA ‘DİJİTAL ÇAĞ’ VARDI



Dijital çağın tüm katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından benimsenmesi, fuarda dikkat çeken izlenimlerin başında geldi. Metaverse kavramıyla birlikte ilginin daha da arttığı giyilebilir teknolojilerden sağlık alanındaki teknolojik cihazlara, yeni nesil sürücüsüz araçlardan robotlara kadar geniş yelpazede birçok gelişmiş deneyim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca sürdürülebilirlik alanında kurumların çevreci yaklaşımları ve bu konuyla ilgili çalışmaları da dünyanın teknolojik devlerinin buluştuğu fuarda ön plana çıktı.