Turkcell her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in gelecek üç yıllık döneme ilişkin hedeflerini Londra'da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlediği toplantının ardından basına duyurdu.



Şirketin, 25'inci yılını kutladığı 2019'un dokuz aylık dönemini başarıyla tamamladığını anlatan Erkan, gelecek üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

Erkan, üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13-16 aralığında belirlediklerini aktararak, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardıklarını bildirdi.



Turkcell'in 2022 sonuna kadar olan üç yılda her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediği bilgisini veren Erkan, "Stratejik öncelik olarak belirlediğimiz dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"MÜŞTERİYİ ODAĞA ALARAK HEDEFLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Murat Erkan, Turkcell'in müşterileriyle birlikte güçlenerek büyümeyi sürdüreceğini belirterek, "Müşteriyi odağa alarak gözden geçirdiğimiz yeni stratejimiz önümüzdeki dönemde de gücümüze güç katacak." dedi.



Erkan, 25'inci yıllarını kutladıkları 2019'a güçlü bir başlangıç yaptıklarına işaret ederek, "Kasım ayının başında Ankara’da yaptığımız toplantı ile yılın 9 ayındaki başarılı sonuçlarımızı duyurmuştuk. Şimdi de bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızı ortaya koyduğumuz yeni üç yıllık stratejik planımızla devam ettireceğimizin sözünü veriyoruz. 2022 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda daha güçlü bir Turkcell olacak. Ortaya koyduğumuz güçlü hedeflerimiz sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Turkcell'in yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en güçlü teknolojik altyapılarından birine sahip operatör olarak örnek gösterildiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

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