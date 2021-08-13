Turkcell ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Turkcell'in ikinci çeyrek finansal sonuçları, şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesinin 21. yıldönümü nedeniyle burada düzenlenen gong töreninin ardından gerçekleşen basın toplantısında açıklandı.



Toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, planlarını ve stratejilerini uzun vadeli yaptıklarını, uzun vadeli stratejilere ulaşmak için kısa vadeli hedeflerin de tutturulması gerektiğini söyledi.



Bu durumun birtakım finansal sorumluluklar gerektirdiğini kaydeden Erkan, Turkcel'in ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 23,5 artırdığını ve 8,5 milyar liraya yükselttiği bildirdi.



Erkan, yatırımcılarına 2 sene önce 'her yıl bir milyon net müşteri ekleyeceğiz' şeklinde vaatlerinin olduğunu anımsatarak, 'Öyle eskidendi Turkcell müşteri kaybedebilir. Her yıl bir milyon müşteri ekleyeceğiz dedik. Bu yıl haziran sonu itibarıyla 1,3 milyon yeni müşteri ekledik. Müşteri başına gelirde de gerek sabitte gerek mobilde çift haneli büyüme noktasına geldik" diye konuştu.



Artışlarda salgının da etkisinin olduğunu kaydeden Erkan, ancak kendilerinin de odaklanmasıyla dijital kanalların bireysel gelir içindeki payının yüzde 17,5'e ulaştığını söyledi.



DİJİTAL SERVİSLERİN TEKİL GELİRLERİNDE YÜZDE 32 ARTIŞ

Murat Erkan, dijitalleşen dünyaya hazır olmanın önemine değinerek, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, bu başarılı sonuçlarda o dünyaya hazır olmanın yattığını anlattı.



BiP, TV+, lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell'in dijital servislerinin tekil gelirlerinin, büyüyen müşteri bazı sayesinde yüzde 32 artarak 404 milyon liraya yükseldiğini dile getiren Erkan, lifebox'ın yeni bir kilometre taşını aşarak 1 milyondan fazla ücretli kullanıcıyı ulaştığını bildirdi.



Erkan, TV+ platformunun yeni abone kazanımlarıyla Turkcell'in her 100 fiber müşterisinin 62'sine ulaştığını kaydederek, BiP'in artan bilinirliğiyle yurt içi ve yurt dışında yaygınlaşarak toplam 82 milyon üzerinde indirme sayısına eriştiğini söyledi.



"AFET BÖLGELERİNE MOBİL BAZ İSTASYONLARIMIZI YÖNLENDİRDİK"



Erkan, konuşmasının arkasından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'de yaşanan doğal afetlerden duydukları üzüntüleri paylaşan Erkan, telekom hizmetinde doğal afetler sırasında ani yaşanan sorunların olabileceğini, buna ne kadar hızlı yanıt verildiğinin önemli kısım olduğunu söyledi.



Erkan, sel ve yangın bölgelerinde yaptıkları çalışmalara ilişkin, şu bilgileri verdi:

"İşimizin sorumluluk bilinci çok yüksek. Gerek yangın gerek sel tarafında aldığımız hızlı aksiyonlar sonrası vatandaşlar bize teşekkür etti. Orada iletişim kesilmesin diye mobil baz istasyonlarımızı acil olarak ilgili bölgelere yönlendirdik. İlgili bölgelerde görev yapan saha personelimizin sayısını 10 katına çıkardık. Jeneratör kapasitemizi 20 katına çıkardık.

Orman yangınları sırasında kaynaklarımızın büyük bölümünü Muğla-Bodrum-Antalya'ya göndermiştik. Şu an bu kaynakların ciddi bölümünü Kastamonu tarafına kaydırdık. Gerek yangın gerekse sel bölgelerindeki vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçları için anında dakika ve GB paket tanımladık."



Açıkladıkları büyüme oranlarının sebepleri hakkında bilgi veren Erkan, geniş ve çeşitli iş modelinin bu büyümenin en büyük tetikçisi olduğunu söyledi.



"PAYCELL'DE STRATEJİK BİR YATIRIMCI OLURSA ONU DEĞERLENDİREBİLİRİZ"



Paycell'in kendileri için öneminden bahseden Erkan, oradaki trendin kendilerini kısa süre içinde 'unicorn' noktaya götüreceğini dile getirdi.



Erkan, şu bilgileri verdi:



'Bizim buradaki hedefimiz bu stratejik bir yatırımcı bulabilirsek katılmak isteyen olursa onu değerlendirebiliriz ama bunu finansal bir katkı için değil. Ekonomik durumumuz, finansal durumumuz çok kuvvetli. Biz birisinin sadece para için gelmesine, buna yatırım yapmasına hiç sıcak bakmıyoruz. Bizim baktığımız nokta birisi gelecek bizimle birlikte 1’lik değeri 3 yapacak. Böyle bir stratejik yatırımcı bulursak tabii ki işbirliği yaparız ama şu anda böyle bir şey ve alınmış bir Yönetim Kurulu kararı yok.

Paycell açısından halka arzla ilgili kısa vadede bir durum söz konusu değil. Stratejik yatırımcıya bakarız ama Borsa için daha erken. Superonline halka arzına önümüzdeki yıl daha hazır oluruz diye düşünüyorum. Bunların hepsi henüz somutlaşmış şeyler değil.'



"TÜRKİYE'NİN FİBERE İHTİYACI VAR"



Türkiye'nin fibere ihtiyacı olduğunun altını çizen Erkan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bunu ister ortak yapar ister ayrı ayrı yapar. Doğrusu ortak yapması. Aklın yolu bir, rekabeti üstyapıda yapmak lazım. Bakırları toplayıp, satıp sonra fiber yapmakla olmuyor. Rakamlar ortada bu memleketin daha fazla rekabetçi olması lazım, daha fazla dijitalleşmesi lazım."

