Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline, 1 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek uygulama ile özellikle eğitimine evde devam eden öğrencilerin ve uzaktan çalışanların hayatına verimli şekilde devam edebilmesine katkıda bulunacak.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

Ayrıca film izleyen, müzik dinleyen, oyun oynayan kullanıcılar fiber yükleme hızının artmasıyla birlikte dijital platformlardan daha etkin hizmet alabilecek.



"ALTYAPIMIZ TÜRKİYE'NİN HİZMETİNDE"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak milletçe mücadele verilen bu günlerde vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Her fırsatta fiberin ülkemiz için önemine vurgu yapıyoruz. Bugün de fiber altyapının yaygınlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Turkcell olarak bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine mümkün olduğunca evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık.

Öte yandan, salgınla mücadele sürecinde eğitime ve çalışmaya evden devam edenler için indirme hızının yanı sıra dosya yükleme hızı da önem taşıyor. Bu kapsamda Turkcell Superonline, yükleme hızını da en az 4 kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı.



Bu sayede ödevlerini gönderen öğrenciler, dosya transferi yapan çalışanlar, görüntülü görüşme yapanlar, sıkça canlı yayın yapanlar ve sosyal medya platformlarına video yükleyenler de işlerini daha hızlı yapabilecek.

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