Turkcell, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı

Turkcell, İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji’yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Devir, ilgili mercilerden gerekli izinlerin ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek.



Yenilenebilir enerji yatırımları yapan ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline gelmeyi hedeflediklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde grubumuzun ilk güneş enerjisi santrali ile yılda 1,2 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor, 448 ton karbondioksit salınımını önlüyoruz. Ankara veri merkezimizde kurulu güneş enerjisi gücümüzle yılda 300 bin kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Buna Çorlu veri merkezimizdeki, Diyarbakır ve Adana'da yer alan plaza binalarımızdaki güneş enerjisi yatırımlarını da eklediğimizde, sadece Türkiye'deki lokasyonlarımızda yılda yaklaşık 730 bin kilovatsaat enerji üretebilecek kapasiteye ulaştık" dedi.



Turkcell, işletme değerinin 29,6 milyon dolar olarak belirlendiği Boyut Grup Enerji'nin satın alımında, şirketin net borçları sonrasında 11,5 milyon dolar tutarında nakit çıkışı gerçekleştirecek.

Toplam kurulu gücü 18 megavat olan İzmir Karadağ RES, yılda yaklaşık 67,5 gigavatsaatlik üretim gerçekleştirme kapasitesiyle 22 bin 500 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 2026 yılı sonuna kadar devlet alım garantisi bulunan santralin, 2021-2026 döneminde yıllık gelirinin yaklaşık 5 milyon dolar olması bekleniyor.