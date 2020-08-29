Turkcell'den 30 Ağustos'a özel proje: Bayrağı Devral

Turkcell, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Sancaktar Mehmetçik’in hikayesinden ilham alan yaratıcı bir proje ile kutluyor.

Turkcell, #BayrağıDevralıyorum hashtag'i ile, herkesi Türkiye’nin toprağı vatan yapan kahramanlarını tanımaya çağırıyor.



Şehit düşmesine rağmen sancağını bırakmayan Sancaktar Mehmetçik’in hikayesinden ilham alan proje, bir film ve web sitesiyle o dönemin ruhunu yaşatmak için hayata geçirildi.



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, milli bayramlara özel projeler üretmekten gurur duyduklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günde bu özel projeyi hayata geçirdik.

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmıştı.

O esnada şehit düşmesine rağmen Sancaktar Mehmetçik’in sancağı bırakmamasının hikayesi tüm milleti olduğu gibi Atatürk’ü de derinden etkilemişti.

Sancağı dimdik tutan Sancaktar Mehmetçik’i anmak, her şehirde onun gibi binlerce toprağı vatan yapan şehidin hatırasını hatırlayarak saygı göstermek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik” dedi.



Turkcell’in geliştirdiği projenin web sitesi ayağında farklı şehirlerden toprağı vatan yapan kahramanların hikayelerine yer veriliyor ve Milli Mücadele’de önemli görevler üstlenen kahramanların aziz hatıraları yad ediliyor.