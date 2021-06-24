Turkcell dijital servislerini abonesi olmayanlara da açtı

Yeni marka ekosistemi ile ilgili bilgiler veren Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell’in kurumsal marka vizyonunu da bir telekom operatörlüğünden çok daha öte, her an her durumda ve her platformda müşterilerinin yanında olabilen dijital markalar ekosistemine dönüştürdük” dedi.

Turkcell hattından bağımsız müşteri

Yeni ekosistemde müşterilerinin sadece Turkcell hattına sahip kişiler olmadığını, hattan bağımsız olarak herhangi bir Turkcell ürününü kullanan herkesin Turkcell’li olduğu bir yapıya dönüştüklerini söyleyen Ergenekon, geliştirdikleri tüm ürün ve hizmetlerin ‘şimdiki normal’in, dolayısıyla yeni hayatımızın önemli parçaları halini aldığını vurguladı.

Alper Ergenekon, “Bizim için BiP’te sohbet eden de fizy’de müzik dinleyen de Dergilik’ten gazete/dergi okuyup alışverişini Paycell’den yapan da birer Turkcell’li. Müşterilerimiz Turkcell’in kurum kültürünü ve kapsayıcılığını tüm şirketlerimizde görecek” dedi.

Ergenekon, yeni ekosistemi daha etkili şekilde anlatabilmek için yeni kampanya söylemlerini ‘Dünyalar Senin Olsun’ şeklinde belirlediklerini ve bunun için yeni bir reklam filmi bir de jingle hazırladıklarını belirtti.



Ergenekon, geçirdikleri dönüşümü müşterilerine aktarabilmek için hazırladıkları yeni reklam filmi yüzlerinin Melis Sezen ve Barış Arduç olduğunu ifade etti.



Ergenekon, yenilenen marka hissini müşteriye daha iyi yansıtabilmek için Turkcell’le özdeşleşen marka rengi lacivertin yanına sarı renk kullanımını da eklediklerini söyledi. Alper Ergenekon, bağımsız markalarının logolarında da sarı renk kullanımına yer verdiklerini sözlerine ekledi.