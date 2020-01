'Turkey' yerine 'Türkiye' geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat elçileri olarak sattığımız her üründe uluslararası arenalarda kullandığımız 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız" dedi.



Gülle, yerli otomobil tanıtımında Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle dikkati çektiği Made in Turkey yerine Türkiye kullanılması ile ilgili süreci ihracatçı ailesi olarak destelediklerini söyledi.



Gülle, "Türkiye'nin dışarıya açılan ihracat elçileri olarak sattığımız her üründe uluslararası arenalarda kullandığımız 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız" açıklamasında bulundu.



"DÜNYA BİZİ ARTIK TÜRKİYE OLARAK BİLİYOR"



Türkiye'nin ismini pek çok etkinlikte dünyaya tanıttıklarının altını çizen Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu amaçla Türkiye'yi marka yapmak, Türkiye'yi yüceltmek hepimizin ortak mücadelesi ise bunu marka ve logo ile yapmamız gerekiyor. Bütün bu logoları bundan sonra Türkiye olarak yapacağız ve ihracatçılarımızdan da bundan sonraki süreçte bütün etiketlerinde Türkiye'de üretildiğini gösteren bütün ibarelerde Turkey yerine Türkiye kullanmalarını istiyoruz. Dünya bizi artık Türkiye olarak biliyor ve tanıyor. Bizim bunun üzerinden yürümemiz gerekiyor. Artık spor, kültür, sanayi ve ticaretteki her türlü başarımızı bu isim adı altında taçlandıracağız.



YENİ LOGO YIL SONUNA HAZIR

Bugüne kadar bununla ilgili kullanım esaslarını içeren genelge vardı. Bu çerçevede onun değiştirilmesi gerek yurtiçinde gerek yurtdışındaki bütün etkinlikliklerde, bu logo üzerinden olacak, bununla ilgili bir sürecede ihtiyacımız olacak onu da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Türkiye'nin şu anda kullanılan logo yerine bugünkü gelmiş olduğu gücünü gösteren bir logo ve algı ile bu çalışmaları tamamlayacağız.



Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hepimizin zaten istediği konuda bazılarının çift logo olarak kullandığı şeyde artık bundan sonra tek bir logomuz tek bir sloganımız olacak. Türkiye'nin değerini çok güzel başarılar ile taçlandırıyoruz. Artık ismiyle de taçlandırmak bizim yol haritamız ve hedefimiz olacak. Türkiye tanıtım grubu olarakta hem Türkiye'yi hem de Türkiye'nin 27 sektörünü tanıtıyoruz."