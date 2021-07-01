Turkish Cargo, 100 milyon doz Covid-19 aşısını dünyaya taşıdı

Turkish Cargo, 100 milyon doz corona virüs (Covid-19) aşısını, dünyanın 35’ten fazla ülkesine ulaştırmayı başardı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, daralan sektörün aksine büyümeyi başaran Turkish Cargo, aşı taşımalarında da önemli bir misyon üstleniyor.

100 MİLYON DOZ AŞI, 35'TEN FAZLA ÜLKEYE ULAŞTIRILDI

Turkish Cargo, 100 milyon doz Covid-19 aşısını, dünyanın 35’ten fazla ülkesine ulaştırdı. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun insan sağlığı için benzersiz bir tehdit olan salgınla mücadelede önemli bir şans olduğunu, uluslararası hava köprüleri sayesinde markalarının 100'den fazla ülkeye aşı taşıyabildiğini belirtti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

"İLAÇ TAŞIMACILIĞINDA KÜRESEL PAZAR PAYIMIZI YÜZDE 7,5'A ÇIKARDIK"

Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımayı ulaşarak güvenirliğini ortaya koymuştur. Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'a çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık.

''SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz.''



400'DEN FAZLA DESTİNASYONDA KÜRESEL BİR KORİDOR



Turkish Cargo, uluslararası aşı dağıtımının başlamasıyla üretim merkezlerinden geniş uçuş ağındaki varış noktalarına 250’den fazla uçuş ile 450 tona eş değer 100 milyon doz Covid-19 aşısı taşıdı.

Hava kargo taşıyıcısı, Covid-19 aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi kilit ve sertifikalı destinasyonlara ulaştırarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel bir koridor oluşturdu.

Özel kargo taşımalarında 30 yıllık deneyime sahip olan Turkish Cargo, 7 farklı türde Covid-19 aşısını, özel soğutma sistemlerine sahip konteynerlerde, korunaklı bir şekilde taşıyarak, farklı özelliklere sahip tüm aşılarda yetkinliğini kanıtladı.

İlaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarında pazar payını yüzde 7,5 seviyesine yükselten Turkish Cargo, pandemide sağlık taşımalarına öncelik vererek, soğuk hava deposu anlamında kapasitesini genişletti. Pasif ve aktif konteyner kapasitesini önemli ölçüde artırıldı.