“Türkiye, Almanya için yeşil hidrojen tedarikçisi olabilir”

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Dış Ticaret ve Yatırımlar Daire Başkanı Dr. Christian Storost,, AHK (Alman-Türk Ticaret Odası) organizasyonu ile İstanbul’da Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda, Almanya’nın Ortadoğu politikalarını belirleyen “GIZ” (Alman Uluslararası İşbirliği Derneği) adına yedi ülkeden katılımcılar da hazır bulundu.
“AHK Almanya” ve “AHK Türkiye” temsilcilerinin yanı sıra, yeşil hidrojen üretiminde öncelikli görülen “MENA” bölgesi GIZ temsilcilerinin varlığı ile yeşil hidrojen üretiminde öncelikler, mevcut durum tespiti, kısa dönem hedefleri ve işbirliği olanakları masaya yatırıldı.
“YEŞİL HİDROJEN ÜRETİMİNDE DE TÜRKİYE OLARAK AVANTAJLIYIZ”
Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, işbirliği içinde yürümenin kaçınılmaz göründüğü vurguladı. Günay, “Almanya’nın Türkiye’ye ilgi ve desteğini görmek memnuniyet verici. Yenilenebilir enerjideki potansiyelimiz, yeşil hidrojen üretiminde de en değerli avantajımızdır. Kamunun kararlılığı ve hidrojen stratejimizin açıklanmış olması, çabalarımızı hızlandırıyor. Üyelerimiz arasında gerek Türkiye’nin gerekse dünyanın en önemli şirketleri de yer alıyor. Dünya hidrojen çağına girmiştir. Elbette çok eksik var. Üretimden ekipmana, fiyatlamadan mevzuata kadar, elbirliği ile bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Almanya’nın Türkiye’yi değerli paydaş olarak görmesi, sektöre ivme kazandıracaktır” dedi.
“EUROPEAN BACKBONE” A TÜRKİYE’DE DAHİL OLABİLİR”
H2DER Başkanı Yusuf Günay, hidrojen çağında Türkiye’nin öncü ülkelerden olduğunu vurguladı. Bu nedenle toplantıda alınan kararlar ve öncelikli yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı
“T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızda, “hidrojenden sorumlu” bir bakan yardımcılığı makamı olması sürece çok yüksek ivme kazandıracaktır. Başta Almanya ve AB’nin hidrojen ihtiyaçları için en değerli tedarikçi olabiliriz. Bu nedenle, bu kapsamda görülen MENA ülkeleri arasında yer almalıyız. AB’nin boru hatlarının gösterildiği “European Backbone” haritalamasına Türkiye’nin boru hatları da entegre edilmeli. Saf yeşil hidrojen için bir boru hattı gündeme alınmalıdır. Alman Ekonomi ve İklim Bakanlığı yapılarıyla işbirliği içinde Hidrojen sektörüne yönelik eğitim programları düzenlenecek. Alman hidrojen sektörü paydaşlarıyla, Almanya’da bir araya gelinecek ve Türkiye’ye yatırımları, iş ortaklıkları için teşvik edici bilgilendirmeler yapılacak.”
“TÜRKİYE’NİN SİSTEMDE VARLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR”
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Dış Ticaret ve Yatırımlar Daire Başkanı Dr. Christian Storost, H2DER üyeleri ile buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Dr. Storost, “Derneğiniz ile buluşarak sektörün önde gelen yapılarıyla tanıştık. Türkiye’nin sistemde varlığına ihtiyacımız var. Tüm sorular ve tespitler gerçekçi. Öncelikle mevzuatın doğru oluşması gerekli. Ekipman tedariki, depolama ve iletim, en az üretim kadar değerli aşamalar ve tümü birbirine bağlı. Örneğin, saf yeşil hidrojenin taşınmasında, Türkiye hangi boru hatlarını kullanabilir sorusuna yanıt bulmalıyız. 2030 hedefleri için sadece büyük üreticiler değil, küçük ölçekli üreticiler de öne çıkıyor. Bu süreçte, alıcıyı da kullanıcıyı da üreticiyi de birlikte üreteceğiz. Önerilerinize açığız. Türkiye’den her somut çözüm önerisine destek olmaya hazırız” diye konuştu.
“POTANSİYEL KEŞFEDİLECEK KADAR GENİŞ VE DEĞERLİ”
Buluşma, AHK organizasyonu ile H2DER üyelerinden “Akfen Yenilenebilir Enerji” evsahipliğinde, Novotel Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. AHK adına toplantıyı organize eden “Projeler ve Pazar Araştırmaları Bölüm Müdürü Pauline Seyfert”, “Türkiye -Almanya işbirliği yeşil hidrojen alanında da gelişmeye çok uygun. İşbirliği olanakları ve potansiyel keşfedilecek kadar geniş ve değerli. Ortak çalışmalarımız hızla devam edecek” dedi.
“TÜRKİYE’DEKİ YEŞİL HİDROJEN SEKTÖRÜ GELİŞİMİNİN DESTEKLEYECEĞİZ”
Türkiye’de 220’den fazla çalışanı ile hizmet üreten “GIZ Derneği”, altı ülkeden yedi üye ile toplantıya katıldı. GIZ Türkiye Proje Koordinatörü Bülent Cindil, ortak araştırma ve eğitim programları ile de Türkiye’deki yeşil hidrojen sektörü gelişiminin destekleneceğini söyledi.
“GIZ Derneği”, AHK Almanya, AHK Türkiye ve Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) üyeleri Berlin’de ikinci kez bir araya gelecekler. Bu toplantıda da Türkiye-Almanya işbirliğinin genişletilmesi, yeşil hidrojen sektöründe de reel olarak işbirliğinin ivme kazanması için proje örneklerini de kamu ve dernek olarak üst düzeyde fizibilite edecekler.
H2DER – YEŞİL HİDROJEN ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
Enerji sektöründe çok uluslu yapılar içinde yer alan, Türkiye’nin yanı sıra çeşitli AB ülkeleri (Almanya-İtalya-Litvanya-Yunanistan gibi), Orta Asya, Japonya, ABD ve Kanada’da faaliyet gösteren şirketler; ülkemizin enerji sektörünün yapısal gelişim ve dönüşüme yön vermiş yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan, enerjideki zorunlu dönüşümü idrak etmiş yetkin ve sorumlu üyeleriyle, yeşil hidrojen üretimi ve fosil yakıtlar ile ikamesi yoluyla sıfır karbon yolculuğuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.