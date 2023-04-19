“Türkiye, Almanya için yeşil hidrojen tedarikçisi olabilir”

“TÜRKİYE’NİN SİSTEMDE VARLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR”



Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Dış Ticaret ve Yatırımlar Daire Başkanı Dr. Christian Storost, H2DER üyeleri ile buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Dr. Storost, “Derneğiniz ile buluşarak sektörün önde gelen yapılarıyla tanıştık. Türkiye’nin sistemde varlığına ihtiyacımız var. Tüm sorular ve tespitler gerçekçi. Öncelikle mevzuatın doğru oluşması gerekli. Ekipman tedariki, depolama ve iletim, en az üretim kadar değerli aşamalar ve tümü birbirine bağlı. Örneğin, saf yeşil hidrojenin taşınmasında, Türkiye hangi boru hatlarını kullanabilir sorusuna yanıt bulmalıyız. 2030 hedefleri için sadece büyük üreticiler değil, küçük ölçekli üreticiler de öne çıkıyor. Bu süreçte, alıcıyı da kullanıcıyı da üreticiyi de birlikte üreteceğiz. Önerilerinize açığız. Türkiye’den her somut çözüm önerisine destek olmaya hazırız” diye konuştu.



“POTANSİYEL KEŞFEDİLECEK KADAR GENİŞ VE DEĞERLİ”



Buluşma, AHK organizasyonu ile H2DER üyelerinden “Akfen Yenilenebilir Enerji” evsahipliğinde, Novotel Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. AHK adına toplantıyı organize eden “Projeler ve Pazar Araştırmaları Bölüm Müdürü Pauline Seyfert”, “Türkiye -Almanya işbirliği yeşil hidrojen alanında da gelişmeye çok uygun. İşbirliği olanakları ve potansiyel keşfedilecek kadar geniş ve değerli. Ortak çalışmalarımız hızla devam edecek” dedi.



“TÜRKİYE’DEKİ YEŞİL HİDROJEN SEKTÖRÜ GELİŞİMİNİN DESTEKLEYECEĞİZ”



Türkiye’de 220’den fazla çalışanı ile hizmet üreten “GIZ Derneği”, altı ülkeden yedi üye ile toplantıya katıldı. GIZ Türkiye Proje Koordinatörü Bülent Cindil, ortak araştırma ve eğitim programları ile de Türkiye’deki yeşil hidrojen sektörü gelişiminin destekleneceğini söyledi.



“GIZ Derneği”, AHK Almanya, AHK Türkiye ve Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) üyeleri Berlin’de ikinci kez bir araya gelecekler. Bu toplantıda da Türkiye-Almanya işbirliğinin genişletilmesi, yeşil hidrojen sektöründe de reel olarak işbirliğinin ivme kazanması için proje örneklerini de kamu ve dernek olarak üst düzeyde fizibilite edecekler.



H2DER – YEŞİL HİDROJEN ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ



Enerji sektöründe çok uluslu yapılar içinde yer alan, Türkiye’nin yanı sıra çeşitli AB ülkeleri (Almanya-İtalya-Litvanya-Yunanistan gibi), Orta Asya, Japonya, ABD ve Kanada’da faaliyet gösteren şirketler; ülkemizin enerji sektörünün yapısal gelişim ve dönüşüme yön vermiş yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan, enerjideki zorunlu dönüşümü idrak etmiş yetkin ve sorumlu üyeleriyle, yeşil hidrojen üretimi ve fosil yakıtlar ile ikamesi yoluyla sıfır karbon yolculuğuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.