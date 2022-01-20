Türkiye, Azerbaycan ile swap anlaşması imzalayacak

Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'ndan sonra Azerbaycan Merkez Bankası ile de ikili para takası (swap) anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Son aşamaya geldiği belirtilen anlaşmanın, bir milyar euro büyüklüğünde olması bekleniyor.

Haberler - NTV Haber 20.01.2022 - 15:23

Türkiye, Azerbaycan ile swap anlaşması imzalayacak

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'nın, bir süredir devam eden swap yani "ikili para takası" anlaşması görüşmelerinde sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık'ta ekonomi b asını ve akademisyenlerle yaptığı toplantıda, 3 ülkeyle swap anlaşması görüşmeleri yürütüldüğünü, 2 ülkeyle imza aşamasına gelindiğini açıklamıştı.

Görüşmeler o tarihten sonra da devam ederken Merkez Bankası, Birkeşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğünde bir swap anlaşması imzalandığını açıkladı. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacı taşıyan anlaşmanın süresi üç yıl olarak belirlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşması resmi olarak açıklanırken, ile görüşmelerde de sona gelindiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan ile ikili para takası anlaşması da yakın zamanda açıklanacak. Azerbaycan ile anlaşmanın büyüklüğünün bir milyar euro civarında olacağı ifade ediliyor.

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