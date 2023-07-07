Türkiye balık ihracatında rekora koşuyor

Son yıllarda birçok sektör özelinde dünyanın tedarik merkezine dönüşen Türkiye, deniz ürünleri ticaretindeki payını da artırıyor. Ülkemiz, ihracatını 2023’ün ilk yarısında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %7,74 artırarak 325 milyon 706 bin dolara çıkardı.

Bunun neredeyse tamamı balık ticaretinden oluşturdu.1986’dan bu yana Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerine balık ihracatı yapan Fikret Balıkçılık’ın Sahibi Fikret İmal ise ülkemizin balık tedariğindeki rolünü ve gelişmeleri değerlendirdi.



BALIK İHRACATININ ÜÇTE İKİSİ AVRUPA ÜLKELERİNE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR



Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, geçtiğimiz yıl 103 ülkeye balık tedarik ederken, bunun üçte ikisini Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor. İhraç edilen balıklar, avcılık ve yetiştiricilik yöntemleriyle elde ediliyor. 2022’de avcılık yoluyla 335 bin 3 ton, yetiştiricilikle ise 514 bin 805 ton üretim yapıldı. Avcılıkta sezonun yıldızı palamut olurken, onu hamsi, istavrit ve lüfer takip etti.

Yetiştiricilik yoluyla da en çok çipura, levrek ve alabalık üretildi. Türkiye'nin marka değeri olarak kabul edilen Türk somonu üretimi de bir önceki yıla göre %43 artarak 45 bin tona ulaştı. Tüm balıklara hem iç hem de dış pazarlardan yoğun talep gelmeye devam etti. Peki ticaretin önemli bir parçası haline gelen balıklar hangi bölgelerde üretiliyor? Balıkların ihracatındaki değişiklikler nasıl bir grafik ortaya çıkarıyor? Gelin birlikte inceleyelim.



Palamut: Hem açıkta hem de kıyı bölgelerinde yaşayan kemikli balık türü olan palamut, Türkiye’de en çok Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bulunuyor. Özellikle son dönemde İstanbul’da palamut bolluğu yaşandığı biliniyor.



Hamsi: En çok Karadeniz bölgesinde avlanan hamsi, 2022 - 2023 deniz sezonunda balıkçıların yüzünü güldürmedi. Normal şartlarda diğer balıklardan daha uygun fiyatlı satılan hamside bu yıl fiyat artışı gözlendi.



İstavrit: Türkiye’de Marmara ve Karadeniz kıyılarında yaşayan istavrit, bu sene hamsiyi tahtından ederken 2023’ün kalan döneminde de bu tabloyu sürdüreceği tahmin ediliyor.



Çipura: Yoğunlukla Akdeniz ve Ege kıyılarında bulunan çipura balığı, deniz ürünleri ihracatında önemli bir paya sahip. Geçtiğimiz yıl 96 ülkeye 70 bin 974 ton çipura satışı yapıldı.



Levrek: Gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de hem taze hem de donmuş şekilde sıkça tüketilen levrek, ülkemizde en çok Marmara ve Karadeniz kıyılarında yetiştirilir. Hem iç hem de dış ihracatta ise Türk somonu ile yarışıyor.

