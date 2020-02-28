Türkiye beklentilerin üzerinde büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün 2019 yılı 4. çeyrek GSYH verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü, ekonomi 2019'un tamamında ise yüzde 0,9 büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.



2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 bin 834 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 127 olarak hesaplandı.



GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 6,0 arttı



GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı.



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,0 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu.

GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında yüzde 0,7 arttı



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 0,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57,4 oldu.



Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 6,8 arttı



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 azaldı.



Mal ve hizmet ihracatı 2019 yılında yüzde 6,4 arttı, ithalatı ise yüzde 3,6 azaldı



2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %6,4 arttı, ithalatı ise yüzde 3,6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,4 ithalatı ise yüzde 29,3 arttı.



İşgücü ödemeleri 2019 yılında yüzde 19,9 arttı



İşgücü ödemeleri 2019 yılında yüzde 19,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 11,5 arttı. İşgücü ödemeleri, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,5, net işletme artığı/karma gelir yüzde 16,7 arttı.



2019 yılında işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 35,1 oldu



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 33,8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 35,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 48,7'den yüzde 47,0'ye düştü.

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Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümüştü.



AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,6 büyümesini, 2019 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 5 artmasını öngörmüştü.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BÜYÜME RAKAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Bir kez daha İdlib'deki alçak saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Son olarak, 2019 yılı bütçe açığının milli gelire oranı da yüzde 2,89 olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi (yüzde 2,9) de yakalamış olduk.



4. çeyrekle başlayan yıllık bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu ettiğimiz model çerçevesinde 2020'de yüzde 5'lik büyüme hedefimize ulaşacağız."