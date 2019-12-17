Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi

Türkiye, ekimde Avrupa Birliği (AB) ile ticarette 603,6 milyon euro fazla verdi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.



Verilere göre, AB'nin ekim ayında toplam ihracatı 190,1 milyar euro, ithalatı 187,8 milyar euro'ya ulaştı. AB, ekim ayında yaklaşık 2,2 milyar euro'luk ticaret fazlası verdi.



Euro Bölgesi'nin ise ekim ayında toplam ihracatı 217,9 milyar avro, ithalatı 189,9 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 28 milyar euro'luk ticaret fazlasına ulaştı.



Eurostat verilerine göre, Türkiye, ekim ayında AB'ye 7 milyar 459,8 milyon euro'luk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 856,2 milyon euro'luk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ekimde 603,6 milyon euro ticaret fazlası verdi.



Türkiye, bu yılın ilk 10 ayında AB'ye yaklaşık 67,1 milyar euro ihracat yaparken, AB'den 60,3 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 6,8 milyar euro geçti.

