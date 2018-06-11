Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.



Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.



MEHMET ŞİMŞEK: BÜYÜMEYİ YÜKSEK PATİKALARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KILACAĞIZ

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ'DEN 'BÜYÜME' YORUMU

BAKAN AĞBAL: ÇARKLAR HIZLI DÖNMEYİ SÜRDÜRÜYOR



Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik desteklerle üretim ve yatırım tarafında çarkların hızla dönmeye devam ettiğini vurgulayan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin sürükleyicisi iç talebin ilk çeyrekte güçlü seyrini sürdürdüğünü ve özel tüketim harcamalarının yüzde 11 arttığını, kamu harcamalarının ise yüzde 3,4 yükselerek ekonomik büyümeye sınırlı ancak pozitif katkı vermeye devam ettiğine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl küresel çapta gerçekleşen senkronize büyüme ve uyguladığımız destekleyici makroekonomik politika adımlarıyla birlikte küresel çapta öne çıkan güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,7 arttı.



MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 0,5 ARTARKEN İTHALAT YÜZDE 15,6 ARTTI



Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %0,5, ithalatı ise %15,6 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 18,7 ARTTI



İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,8 arttı.



İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 37,8 oldu



İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katmadeğer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,1'ten yüzde 44,4'e yükseldi.

MOODY'S İNDİRDİ, DÜNYA BANKASI YÜKSELTTİ



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's mayıs ayının sonunda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirmiş, Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin bu yılki tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükseltmişti.